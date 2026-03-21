Logo
Large banner

Soreka o pregovorima BiH i EU: Dvije godine bez napretka

Autor:

ATV

21.03.2026

11:39

Komentari:

0
Dvije godine nakon što je Evropski savjet odobrio otvaranje pristupnih pregovora sa BiH, taj proces nije značajnije napredovao, a zemlja se suočava sa rizikom da propusti još jednu ključnu priliku na evropskom putu, upozorio je šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka.

On je podsjetio da su pristupni pregovori najbolji mehanizam za rješavanje dugotrajnih izazova u BiH, uključujući jačanje demokratskih institucija, vladavinu prava i ekonomski napredak, te istakao da je izostala potrebna politička volja za njihovu realizaciju.

"Dvije godine kasnije, umjesto novog početka, čini se da je na pomolu još jedna propuštena prilika", naveo je Soreka u kolumni objavljenoj na stranici Delegacije.

Soreka je naglasio da EU želi BiH kao članicu, ali da vlasti moraju pokazati veću posvećenost, jer nečinjenje vodi sporijim integracijama, propuštenim reformama i riziku gubitka do 976,6 miliona evra iz Plana rasta, koji bi mogli poboljšati životni standard građana.

"Ne možemo željeti članstvo ove zemlje više nego što to žele domaće vlasti", poručio je Soreka.

Soreka navodi da je reformska agenda usvojena, ali da ključni koraci i njena primjena još nisu završeni, te ističe da je neophodno obnoviti političku volju kako BiH ne bi dodatno zaostajala za regionom, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

57

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner