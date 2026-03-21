Sanja Vulić o napadima: Ništa nije slučajno

ATV

21.03.2026

08:57

Сања Вулић о нападима: Ништа није случајно
I verbalni na napad na poslanike SNSD-a u PD PS BiH i sastanak bošnjačkih političara kod reisa su orkestrirani, rekla je šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.

- Ništa nije slučajno. Srbima se se šalje poruka da nismo poželjni u BiH. I dalje se iskazuje srbofobija u Sarajevu - navela je Vulićeva, za RTRS.

Naglasila je da Sarajevo i dalje ćuti na napade novinara iz FBiH na poslanike SNSD-a.

- Mi smo za njih višak. Svi ćute kada neko nas napada i vrijeđa. Oni su jedinstveni u tome. Ne dozvoljavaju nam da koristimo svoja prava. Zato smo i pisali svim ambasadama u Sarajevu - rekla je Vulićeva.

Komentarisala je i pitanje akciza.

- Oni su željeli da prenesu nadležnosti preko akciza. Da od Savjeta ministara naprave "vladu". Ne znamo kako su bošnjački političari uvjerili opoziciju iz Srpske da glasaju za to. Cilj im je prenos nadležnosti, da se umanje ovlašćenja Vlade Srpske. Ali mi ne odustajemo i imamo argumente - istakla je ona.

Napomenula je da je jedini put da se premijeri Srpske i FBiH dogovore.

- Vlada Srpske već radi na ublažavanju krize i donijela je mjere - jasna je Vulićeva.

Poručila je da je niko ne može zastrašiti.

- Stalno prijavljujem uvrede i prijetnje. Neću odustati i biću istrajna - dodala je Vulićeva.

Podsjećamo, zbog verbalnih uvreda tokom protekle sjednice Predstavničkog doma, Vulićeva je najavila je da će, zajedno sa poslanikom u PD PS BiH Miloradom Kojićem, podnijeti krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH.

Za vrijeme sjednice, u prostoriji rezervisanoj za novinarsko praćenje, čule su se uvrede sarajevskog novinara na račun predstavnika SNSD-a, uz nedolične i primitivne psovke i nazivanje poslanika "četnicima".

(RTRS)

