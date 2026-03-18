OEBS: Osuda verbalnog napada novinara "Hajata" na poslanike SNSD-a

Misija OEBS-a u BiH osudila je incident u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu, gdje je novinar federalnog medija "Hajat" Emerin Ahmetašević verbalno napao šefa Kluba poslanika SNSD-a Sanju Vulić i poslanika Milorada Kojića.

Iz OEBS-a je rečeno Srni da je za osudu svako ponašanje koje izaziva podjele i koje je neprofesionalno, čime se umanjuje važnost kritičkog dijaloga o suštinskim pitanjima koja imaju uticaj na živote i dobrobit ljudi u BiH.

- Kao što je detaljno navedeno u Zajedničkoj deklaraciji o političarima i javnim zvaničnicima i slobodi izražavanja iz 2021. godine, učesnici u demokratskom diskursu imaju odgovornost da njeguju i štite slobodu izražavanja i pravo na pristup informacijama - naveli su iz OEBS-a.

Misija poziva Parlamentarnu skupštinu BiH, političke predstavnike, medije i nadležne institucije da uvijek pristupaju svom radu na konstruktivan način.

- To će omogućiti bolje i produktivnije političke diskusije i odluke koje će koristiti svim građanima BiH - dodali su iz OEBS-a.

Ahmetašević u je ponedjeljak, 16. marta, prateći u novinarskoj sobi sjednicu Predstavničkog doma, prilikom izlaganja Vulićeve i Kojića izrekao uvredljivu kvalifikaciju - "četnici pravi".

Vulićeva je izjavila da je sa poslanikom ove stranke Miloradom Kojićem podnijela Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv novinara TV "Hajat" iz Sarajeva Emerina Ahmetaševića za krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.