Košarac: U BiH na djelu "sukob civilizacija"

18.03.2026

17:08

Сташа Кошарац
U BiH je na djelu sukob civilizacija, o čemu najbolje svjedoče vječita nastojanja muslimanskih političara da ovdje naprave unitarnu islamsku državu, istakao je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

- To je više nego jasno i nakon današnjeg skupa u Sarajevu, koji je pokazao da se muslimanski politički i vjerski lideri ne odriču 'Islamske deklaracije' i politika Alije Izetbegovića. Istovremeno se trude da nas ubijede u svoje laži, pa nam o miru pričaju pobornici Alijine politike koja je žrtvovala mir za BiH", rekao je Košarac komentarišući izjavu, kako su je nazvali bošnjački predstavnici, o "osudi govora mržnje, islamofobije i lažnih narativa o Bošnjacima i BiH - koju su potpisali bošnjački predstavnici.

Бошњачка елита

BiH

Bošnjačka elita se ujedinila: Kreću u borbu

Košarac je naglasio da promoteri fildžan države uporno podvaljuju tezu o Bošnjacima kao većinskom narodu, koji bi trebalo da donosi odluke bez uključivanja druga dva naroda.

- To je projekcija države iz Islamske deklaracije, u kojoj za hrišćane ne bi bilo mjesta ili bi bili svedeni na manjinu bez ikakvih prava. Islamska zajednica još jedanput potvrđuje i pokazuje kakve namjere ima u BiH. Svi su kao jedan u borbi protiv hrišćanstva u BiH i interesa srpskog i hrvatskog naroda - istakao je Košarac.

Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: Poruke Bećirovića da smo na korak do članstva u NATO-u predizborne i neozbiljne

On je naveo na "Instagramu" da je to ujedno i model za oktobarske izbore.

- Uzalud se trude! Neće nas spriječiti da istim intenzitetom i istinom nastavimo braniti interes hrišćana u BiH. Koristićemo svaku priliku da na svakom mjestu na planeti upozorimo na njihove namjere i istaknemo kako muslimanski politički o vjerski lideri ugrožavaju interes hrišćana u BiH - poručio je Košarac.

Staša Košarac

Bošnjaci

