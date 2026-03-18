Logo
Large banner

Nova naredba o provođenju istrage u predmetu ''Donja Jablanica''

Izvor:

SRNA

18.03.2026

14:19

Komentari:

0
Нова наредба о провођењу истраге у предмету ''Доња Јабланица''

Posebno odjeljenje za suzbijanje kurupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva /POSKOK/ donijelo je novu naredbu o provođenju istrage u predmetu "Donja Jablanica".

Nadležni tužilac Posebnog odjeljenja intenzivno će nastaviti preduzimanje potrebnih istražnih radnji s ciljem potpunog i objektivnog utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti, saopšteno je iz POSKOK-a.

POSKOK je nedavno preuzeo ovaj predmet od kantonalnog tužilaštva što će im, kako su naveli, biti apsolutni prioritet, javili su federalni mediji.

U Donjoj Jablanici je poginulo 19 ljudi usljed poplava u oktobru 2024. godine kada se na ovo naselje sručilo kamenje sa obližnjeg kamenoloma. Zbog toga se ispituje odgovornost za njihovu smrt.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

39

"Izbošću te dok spavaš": Pravoslavni mitropolit teško optužio suprugu

16

38

Potvrđeno: "Obustavljamo vojne operacije"

16

23

O najgorem autu u istoriji upravo je snimljen film: Jugo ponovo u Americi

16

23

Slučaj Krunić: Vrhovni sud prihvatio iskaz u čiju istinitost sumnja

16

14

"Tempirana bomba": Ako padnu ova postrojenja, milioni će se suočiti sa haosom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner