Nova naredba o provođenju istrage u predmetu ''Donja Jablanica''

Posebno odjeljenje za suzbijanje kurupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva /POSKOK/ donijelo je novu naredbu o provođenju istrage u predmetu "Donja Jablanica".

Nadležni tužilac Posebnog odjeljenja intenzivno će nastaviti preduzimanje potrebnih istražnih radnji s ciljem potpunog i objektivnog utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti, saopšteno je iz POSKOK-a.

POSKOK je nedavno preuzeo ovaj predmet od kantonalnog tužilaštva što će im, kako su naveli, biti apsolutni prioritet, javili su federalni mediji.

U Donjoj Jablanici je poginulo 19 ljudi usljed poplava u oktobru 2024. godine kada se na ovo naselje sručilo kamenje sa obližnjeg kamenoloma. Zbog toga se ispituje odgovornost za njihovu smrt.