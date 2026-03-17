Cvijanović: Napadi na Vulićevu i Kojića u Sarajevu - napadi na dostojanstvo srpskog naroda

SRNA

17.03.2026

07:27

Цвијановић: Напади на Вулићеву и Којића у Сарајеву - напади на достојанство српског народа
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović dala je punu podršku poslanicima SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanji Vulić i Miloradu Kojiću koji su danas u Sarajevu bili izloženi verbalnim napadima, ocijenivši da su to napadi na dostojanstvo i volju srpskog naroda.

"Na dan kada sa tugom obilježavamo 30. godišnjicu egzodusa sarajevskih Srba, poslanicima iz Republike Srpske se upućuje uvreda - `marš četnici`, i to od strane jednog sarajevskog novinara. Ovakvi napadi na predstavnike Republike Srpske nisu samo napadi na pojedince, već i na dostojanstvo i volju srpskog naroda", rekla je Cvijanovićeva.

Милорад Којић

BiH

Novinar iz FBiH srpske poslanike nazvao četnicima, incident i na konferenciji za medije

Ona je istakla da su oni najbolji pokazatelj da su Srbi za Sarajevo poželjni i dobri isključivo ako ćute ili ako govore ono što prija sarajevskim ušima.

Ukazala je i da se niko ne oglašava niti osuđuje, ni sarajevski mediji, ni političari, ni nevladine organizacije, a ni strane ambasade koje bi ovako nešto osudili da je kojim slučajem upućeno nekom bošnjačkom političaru.

ilu-priština-kosovo-28082025

Srbija

22 godine od nasilja Albanaca nad Srbima na KiM

"Očito svi oni smatraju da je normalno etiketirati, psovati i vrijeđati Srbe u Sarajevu i da takvi napadi ne zaslužuju bilo kakvu reakciju", navela je Cvijanovićeva na Iksu.

Pročitajte više

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Kubu pogodio snažan zemljotres

1 h

0
Славимо Светог Герасима, ову молитву изговорите за здравље и мир

Društvo

Slavimo Svetog Gerasima, ovu molitvu izgovorite za zdravlje i mir

1 h

0
Цијене нафте у благом паду

Ekonomija

Cijene nafte u blagom padu

1 h

0
Сијање баште, сјетва

Društvo

Da li se isplati bašta? Evo koliko košta proljetna sjetva

1 h

0

Više iz rubrike

Новинар из ФБиХ српске посланике назвао четницима, инцидент и на конференцији за медије

BiH

Novinar iz FBiH srpske poslanike nazvao četnicima, incident i na konferenciji za medije

12 h

10
Усвојен закон о ограничавању располагања имовином с циљем спречавања тероризма

BiH

Usvojen zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma

13 h

0
Вулић: Нећемо дозволити преношење надлежности кад су у питању акцизе

BiH

Vulić: Nećemo dozvoliti prenošenje nadležnosti kad su u pitanju akcize

19 h

0
Хоће ли ПД ПС БиХ данас укинути акцизе на гориво

BiH

Hoće li PD PS BiH danas ukinuti akcize na gorivo

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

18

Kraj privatnosti na Instagramu: Šta se dešava?

08

13

Na kućnom pragu čovjeka usmrtio čekićem: Komšije u strahu

08

05

Tuga u svijetu glume: Preminuo Met Klark

07

54

Tramp: Bez napada na Iran bi izbio nuklearni konflikt i treći svjetski rat

07

52

Smrtonosna bakterija kosi studente: Hiljade mladih u redu čeka lijek

