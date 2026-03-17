Cvijanović: Napadi na Vulićevu i Kojića u Sarajevu - napadi na dostojanstvo srpskog naroda

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović dala je punu podršku poslanicima SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanji Vulić i Miloradu Kojiću koji su danas u Sarajevu bili izloženi verbalnim napadima, ocijenivši da su to napadi na dostojanstvo i volju srpskog naroda.

"Na dan kada sa tugom obilježavamo 30. godišnjicu egzodusa sarajevskih Srba, poslanicima iz Republike Srpske se upućuje uvreda - `marš četnici`, i to od strane jednog sarajevskog novinara. Ovakvi napadi na predstavnike Republike Srpske nisu samo napadi na pojedince, već i na dostojanstvo i volju srpskog naroda", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da su oni najbolji pokazatelj da su Srbi za Sarajevo poželjni i dobri isključivo ako ćute ili ako govore ono što prija sarajevskim ušima.

Ukazala je i da se niko ne oglašava niti osuđuje, ni sarajevski mediji, ni političari, ni nevladine organizacije, a ni strane ambasade koje bi ovako nešto osudili da je kojim slučajem upućeno nekom bošnjačkom političaru.

"Očito svi oni smatraju da je normalno etiketirati, psovati i vrijeđati Srbe u Sarajevu i da takvi napadi ne zaslužuju bilo kakvu reakciju", navela je Cvijanovićeva na Iksu.