Usvojen zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas Prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje i uputio ga Domu naroda na razmatranje po hitnoj proceduri.

Savjet ministara utvrdio je navedeni zakon kojim se otklanja ključni sistemski nedostatak iz izvještaja Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma /MONIVAL/, koji je u decembru 2024. godine ocijenio da BiH nema funkcionalan i potpun sistem za sprovođenje međunarodnih finansijskih sankcija.

Sistemskim uređenjem zabrane privremenog raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja, odnosno finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, stvara se širi pravni osnov za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u BiH, obrazloženo je iz Savjeta ministara.

Po hitnom postupku poslanici su usvojili i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, kojim se Savjetu ministara omogućava da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju akciza na naftne derivate.

Prijedlog zakona, prema kojem se odluka o privremenom ukidanju ili smanjenju akciza na naftne derivate može donijeti na period od maksimalno šest mjeseci u toku jedne godine, upućen je Domu naroda sa zahtjevom za razmatranje po hitnoj proceduri i zahtjevom za hitno sazivanje sjednice.

Podršku poslanika dobio je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojim se predlaže poseban dodatak na plate za zaposlene na određenim radnim mjestima u Agenciji za forenziku i kancelariji Interpola BiH zbog složenosti njihovih zadataka.

Predstavnički dom odredio je novi rok za dostavljanje izvještaja Ustavnopravne komisije povodom Prijedloga zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH koji su predložili opozicioni poslanici iz Republike Srpske.

Poslanici su se izjasnili o više izvještaja, te davanjem saglasnosti za ratifikaciju tri međunarodna sporazuma završili današnju sjednicu.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Marinko Čavara najavio je sljedeću sjednicu doma za kraj aprila.