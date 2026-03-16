Novinar iz FBiH srpske poslanike nazvao četnicima, incident i na konferenciji za medije

ATV

16.03.2026

19:44

Новинар из ФБиХ српске посланике назвао четницима, инцидент и на конференцији за медије
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Novinar Hajat televizije iz FBiH nazvao je poslanike SNSD-a u Predstavničkom domu PSBiH četnicima, a raspravu je nastavio i tokom konferencije za medije Sanje Vulić i Milorada Kojića, javlja novinar ATV-a Branka Dakić.

"U prostoriji gdje novinari prate sjednicu, novinar Hajat televizije tokom diskusije poslanika SNSD-a prokomentarisao 'pravi ste četnici'. Nakon toga je uslijedila konferencija Milorada Kojića i Sanje Vulić tokom koje su novinari pitali poslanike da prokomentarišu izjavu novinara Hajata, što su oni nazvali skandaloznim i neprimjerenim. Poručili su da je to još jedan od dokaza da Srbi nisu dobrodošli u Sarajevo. To je još više naljutilo novinara Hajata koji je počeo da dobacuje tokom konferencije, nakon čega je Sanja Vulić pozvala obezbjeđenje. Ono nije odmah reagovalo, došli su tek kada su čuli buku. Sanja Vulić i Milorad Kojić krenuli su ka sali, a za njima je krenuo i kolega novinar koji je ponovo počeo da dobacuje i da se raspravlja s njima. Ono što sam uspjela da čujem jeste da mu je Milorad Kojić između ostalog rekao da su u Sarajevu zabilježeni brojni napadi na Srbe, na šta je on prokomentarisao 'Neka su'. Iz SNSD-a su nam rekli da će o svemu obavijestiti i nadležne organe i da će tražiti reakciju", kaže novinar ATV-a Branka Dakić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

novinar

Sanja Vulić

Milorad Kojić

Pročitajte više

Шума Шуме Републике Српске

Republika Srpska

Nakon vikenda zakopali sjekire - postignut dogovor u Šumama Srpske

15 min

0
Вукановић: Неће проћи Станивуковићева кандидатура

Republika Srpska

Vukanović: Neće proći Stanivukovićeva kandidatura

18 min

1
Нови закон о привременом издржавању дјеце

Društvo

Novi zakon o privremenom izdržavanju djece

29 min

1
Оставка Минић

Republika Srpska

Pljušte reakcije na ostavku Save Minića

33 min

1

Više iz rubrike

Усвојен закон о ограничавању располагања имовином с циљем спречавања тероризма

BiH

Usvojen zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma

52 min

0
Вулић: Нећемо дозволити преношење надлежности кад су у питању акцизе

BiH

Vulić: Nećemo dozvoliti prenošenje nadležnosti kad su u pitanju akcize

6 h

0
Хоће ли ПД ПС БиХ данас укинути акцизе на гориво

BiH

Hoće li PD PS BiH danas ukinuti akcize na gorivo

8 h

0
Денис Бећировић од данас предсједавајући

BiH

Denis Bećirović od danas predsjedavajući

12 h

0

