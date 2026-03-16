Novinar iz FBiH srpske poslanike nazvao četnicima, incident i na konferenciji za medije

"U prostoriji gdje novinari prate sjednicu, novinar Hajat televizije tokom diskusije poslanika SNSD-a prokomentarisao 'pravi ste četnici'. Nakon toga je uslijedila konferencija Milorada Kojića i Sanje Vulić tokom koje su novinari pitali poslanike da prokomentarišu izjavu novinara Hajata, što su oni nazvali skandaloznim i neprimjerenim. Poručili su da je to još jedan od dokaza da Srbi nisu dobrodošli u Sarajevo. To je još više naljutilo novinara Hajata koji je počeo da dobacuje tokom konferencije, nakon čega je Sanja Vulić pozvala obezbjeđenje. Ono nije odmah reagovalo, došli su tek kada su čuli buku. Sanja Vulić i Milorad Kojić krenuli su ka sali, a za njima je krenuo i kolega novinar koji je ponovo počeo da dobacuje i da se raspravlja s njima. Ono što sam uspjela da čujem jeste da mu je Milorad Kojić između ostalog rekao da su u Sarajevu zabilježeni brojni napadi na Srbe, na šta je on prokomentarisao 'Neka su'. Iz SNSD-a su nam rekli da će o svemu obavijestiti i nadležne organe i da će tražiti reakciju", kaže novinar ATV-a Branka Dakić.