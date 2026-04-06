Koliko zarađuju konobari u Hrvatskoj tokom sezone?

Kako se približava turistička sezona u Dalmaciji, raste i potražnja za radnicima u ugostiteljstvu. Poslodavci upozoravaju da bez većih plata i boljih uslova rada sve teže pronalaze kvalitetne radnike.

Konobari su među najtraženijim zanimanjima, posebno oni sa dodatnim znanjem, poput poznavanja vina. Ipak, iako mogu da biraju posao, mnogima plata više nije presudan faktor.

Zanimljivosti Ova tri horoskopska znaka koja uvijek sve zakomplikuju

Mladi konobar iz Sinja, David Vuleta, kaže da su mu važniji uslovi rada i atmosfera nego zarada.

– Posao nije problem pronaći, ali je u Splitu teško naći smještaj – ističe on.

Dodaje da su plate ipak porasle:

– Ako je ranije bila oko 1.200 evra, sada je između 1.500 i 1.600 evra, u zavisnosti od iskustva i znanja.

Radnici se traže sve ranije

Zbog nedostatka radne snage, ugostitelji sve češće počinju potragu već u jesen, odmah po završetku prethodne sezone, kako bi obezbedili stabilan tim.

– Plate moraju da rastu. Inflacija je povećala troškove života, a radnici imaju iste te troškove kao i svi drugi – kaže jedan ugostitelj iz Splita. Dodaje da se zaposleni danas ne mogu zadržati samo novcem, već i dobrim uslovima rada.

Banja Luka Poznato do kada građani mogu prijaviti štetu nastalu usljed snijega

Kolike su plate u sezoni

Prema podacima portala MojPosao, radnici u turizmu očekuju sljedeće mjesečne zarade:

konobari: oko 1.590 evra kuvari: skoro 2.000 evra recepcionari: oko 1.500 evra spremačice: oko 1.390 evra

Kod konobara to predstavlja rast od oko 9 odsto u odnosu na prošlu godinu, što potvrđuje trend rasta cijena rada u turizmu.

Novi modeli rada

Dio ugostitelja pokušava da zadrži radnike uvođenjem cjelogodišnjeg poslovanja.

– Kada radite tokom cijele godine, lakše je zadržati ljude. Zimi se radi manje, ljeti više, ali tim ostaje stabilan – objašnjava menadžerka jednog restorana u Splitu.

BiH Cvijanović: Politika Sarajeva svodi se na očuvanje stranih sudija i OHR-a

Rast plata ima granice

Iako zarade rastu, stručnjaci upozoravaju da taj trend ne može trajati beskonačno. Plate moraju da prate inflaciju, ali i da ostanu održive za poslodavce.

Koliko će se rast nastaviti zavisiće prije svega od uspješnosti turističke sezone, ali i od šire ekonomske situacije i globalnih kretanja, prenosi Telegraf.