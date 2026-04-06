Dobio milione u igri Loto, ali ostao bez isplate

Da dobitak na lotou u ovoj visini ne bude iskorišten, gotovo je jednako nevjerovatno kao i sam dobitak.

Ipak, to se sada dogodilo u Velikoj Britaniji, listić vrijedan 10,6 miliona funti (12,3 miliona evra) nije unovčen i istekao je nakon pola godine.

Igrači Nacionalne lutrije moraju da podignu svoj dobitak u roku od 180 dana.

Međutim, u ovom slučaju jedan igrač je vjerovatno propustio svoju šansu. Umjesto na privatni račun, džekpot sada ide u humanitarne svrhe – ukupno oko 12,3 miliona evra.

Dobitak istekao nakon pola godine

Nakon opsežne, ali neuspješne potrage za pravim dobitnikom, Nacionalna lutrija je zvanično potvrdila da do krajnjeg roka prošlog četvrtka nije podnijet nijedan validan zahtjev.

"Uprkos opsežnoj potrazi za misterioznim milionerom iz Bekslija, mogu da potvrdim da se vlasnik tiketa nije javio da preuzme svoj dobitak i da je, nažalost, propustio ovu životno važnu sumu novca", izjavio je glavni savjetnik za dobitnike Endi Karter.

Sada već nevažeći tiket kupljen je 4. oktobra 2025. godine u Beksliju, dobrostojećem i uređenom predgrađu jugoistočno od Londona.

Preostaje samo da se nadamo da igrač neće slučajno pronaći tiket u nekom džepu.

Veliki dobici se gotovo uvijek podižu

Prema navodima lutrijske kompanije, većina nepodignutih dobitaka odnosi se na manje iznose. Neobično je da dobitak ove veličine ostane nepodignut. Trenutno još pet glavnih dobitaka u vrijednosti od 3,2 miliona funti (oko 3,8 miliona evra) čeka na isplatu.

Ovim novcem lutrijska kompanija sada pomaže onima kojima je pomoć potrebna, uključujući i organizaciju "Ti i ja, srećna porodica, dečiji fond za osobe sa invaliditetom“, koja podržava decu sa invaliditetom i njihove staratelje.

Karter je dodao:

"Novac će sada biti iskorišćen u humanitarne svrhe i povećaće nedjeljno prikupljenih 33 miliona funti za projekte koje finansira Nacionalna lutrija, od kojih se neki nalaze u oblasti Bekslija", izjavio je on, prenosi Bild.