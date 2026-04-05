Kreće 10. aprila: Moguće odlaganje primjene EES sistema u nekim zemljama

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić izjavio je danas da puna primjena, to jest 24-časovni režim EES sistema počinje od 10. aprila.

To podrazumijeva da ćemo morati svaki put da se registrujemo kroz taj sistem, zbog pravila boravka u EU 90 dana u 180, kao i da će u narednom periodu biti neophodno više strpljenja i bolja organizacija putovanja.

Seničić je rekao za Tanjug da su pojedine zemlje EU zbog toga izrazile zabrinutost jer će se stvarati gužve i da je Evropska komisija odobrila da svaka zemlja za sebe može da donese odluku da suspenduje sistem na određeno vreme.

Pravilo boravka 90/180 dana znači da državljani zemalja van EU, uključujući i Srbiju, mogu bez vize da borave u Šengen zoni maksimalno 90 dana u okviru bilo kog perioda od 180 dana.

Govoreći o tome šta znači puna primjena EES sistema i da li će biti većih promjena, Seničič kaže da nije mnogo drugačije u odnosu na ono što smo mogli vidjeti na granicama kada je u pitanju djelimična primjena ovog sistema.

Istakao je da puna primjena znači da ćemo morati kad god budemo prelazili granicu da se registrujemo, kako u odlasku, tako i u povratku, što do sada nije bilo obavezno.

Seničić je naveo da je do sada ovaj sistem bio samo na većim graničnim prelazima, dok će od 10. aprila njegova primena biti na svim.

Duge kolone vozila na graničnim prelazima

Duge su kolone vozila na graničnim prelazima na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru poručeno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Posebno velike gužve su na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica, Orašje i Velika Kladuša.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 02.12.2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.