EU olakšava prelazak granice građanima BiH i Srbije

Evropska unija uskoro u potpunosti aktivira sistem EES zbog čega brojni građani zemalja van Šengena, među kojima su BiH i Srbija, strahuju od ogromnih gužvi na granicama.

Brisel stoga traži načine kako bi ovim putnicima olakšao ulazak na područje EU, a jedan stiže u vidu mobilne aplikacije.

Naime, Evropska unija uvodi mobilnu aplikaciju "Travel to Europe" koja bi putnicima iz zemalja van EU mogla da olakša ulazak u šengenski prostor zahvaljujući registraciji unaprijed.

Kome je namijenjena aplikacija?

Aplikacija je namijenjena putnicima koji nisu državljani EU i podliježu registraciji u okviru EES sistema. Za sada funkcioniše u Švedskoj i Portugalu, a ostale zemlje članice će je tek uvesti.

"Travel Europe" omogućava korisnicima da unaprijed registruju podatke iz pasoša i fotografiju lica pre dolaska na granični prelaz gdje se EES koristi.

Putem aplikacije putnici mogu unaprijed da popune i upitnik o uslovima ulaska.

Državljani zemalja van EU kroz aplikaciju mogu da se registruju u roku od 72 sata prije ulaska ili izlaska iz evropske zemlje koja podržava ovu aplikaciju.

Da li se aplikacijom mijenjaju kontrole?

Aplikacija ne mijenja granične kontrole, ali čini prelazak granice jednostavnijim, bržim i efikasnijim.

Putnici će i dalje morati da prođu provjeru, ali se očekuje da će procedura biti brža jer su podaci već unijeti u sistem.

Prije korišćenja neophodno je da putnici provjere da li evropska zemlja u koju planiraju da uđu ili iz koje izlaze podržava ovu aplikaciju.

Korišćenje aplikacije je opcionalno, ali može da vam pomogne da uštedite vrijeme i ubrzate granične kontrole.

Podsjećamo, EES sistem se postepeno uvodi od 2025. godine, dok se potpuna primjena očekuje se 10. aprila 2026.