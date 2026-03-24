EU olakšava prelazak granice građanima BiH i Srbije

Autor:ATV
24.03.2026
15:04
Komentari:0
Evropska unija uskoro u potpunosti aktivira sistem EES zbog čega brojni građani zemalja van Šengena, među kojima su BiH i Srbija, strahuju od ogromnih gužvi na granicama.
Brisel stoga traži načine kako bi ovim putnicima olakšao ulazak na područje EU, a jedan stiže u vidu mobilne aplikacije.
Naime, Evropska unija uvodi mobilnu aplikaciju "Travel to Europe" koja bi putnicima iz zemalja van EU mogla da olakša ulazak u šengenski prostor zahvaljujući registraciji unaprijed.
Aplikacija je namijenjena putnicima koji nisu državljani EU i podliježu registraciji u okviru EES sistema. Za sada funkcioniše u Švedskoj i Portugalu, a ostale zemlje članice će je tek uvesti.
"Travel Europe" omogućava korisnicima da unaprijed registruju podatke iz pasoša i fotografiju lica pre dolaska na granični prelaz gdje se EES koristi.
Putem aplikacije putnici mogu unaprijed da popune i upitnik o uslovima ulaska.
Državljani zemalja van EU kroz aplikaciju mogu da se registruju u roku od 72 sata prije ulaska ili izlaska iz evropske zemlje koja podržava ovu aplikaciju.
Aplikacija ne mijenja granične kontrole, ali čini prelazak granice jednostavnijim, bržim i efikasnijim.
Putnici će i dalje morati da prođu provjeru, ali se očekuje da će procedura biti brža jer su podaci već unijeti u sistem.
Prije korišćenja neophodno je da putnici provjere da li evropska zemlja u koju planiraju da uđu ili iz koje izlaze podržava ovu aplikaciju.
Korišćenje aplikacije je opcionalno, ali može da vam pomogne da uštedite vrijeme i ubrzate granične kontrole.
Podsjećamo, EES sistem se postepeno uvodi od 2025. godine, dok se potpuna primjena očekuje se 10. aprila 2026.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
16
04
15
59
15
55
15
54
15
52
Trenutno na programu