Danas se treba pomoliti za zdravlje, blagostanje i spas duše!

24.03.2026

07:14

Данас се треба помолити за здравље, благостање и спас душе!
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas proslavljaju Svetog Sofronija Jerusalimskog.

Rođen u Damasku od znamenitih roditelja. Sabravši svetsku mudrost, on ne bude ipak zadovoljan nego pođe da sabira i čisto duhovnu mudrost. U lavri svetog Teodosija nađe se sa inokom Jovanom Mošom, koga uze sebi za učitelja, te zajedno sa njim krete da obiđe manastire i podvižnike u Misiru. Cilj mu bješe, svaki dan naučiti više duhovne mudrosti. Sve što su saznali, zapisali su i poslije izdali u dvije knjige pod imenom Limonar ili Cvećnik.

Docnije su otišli u Rim gde Moša umre ostavi u amanet Sofroniju da ga prenese ili na Sinaj ili u lavru Teodosijevu. Sofronije ispuni želju svoga učitelja i prenese mu tijelo u lavru Teodosijevu, a potom zadrža se u Jerusalimu, koji baš u to vrijeme bi oslobođen od Persijanaca. Prisustvovao je povratku Časnog Krsta iz Persije, koga je car Iraklije na svojim leđima unio u Sveti Grad. Stari patrijarh Zaharija, povraćen takođe iz ropstva, ne požive dugo, pa kad se preseli u onaj svijet, zamijeni ga Modest, a poslije ovoga, zamijeni blaženi Sofronije.Sa osobitom mudrošću i revnošću on upravljaše crkvom deset godina.

Danas slavimo velikog sveca! Na mjestu gdje je pogubljen, nastao je izvor vode

Ustajaše u odbranu Pravoslavlja od monotelitske jeresi, koju on na svom Saboru u Jerusalimu osudi prije nego što ona bi osuđena na VI vaseljenskom saboru. Napisao je žitije svete Marije Egipćanke, sastavio čin velikog vodoosvećenja, i uveo u razna bogosluženja neke nove himne i pjesme. Kada arapski kalif Omar osvoji Jerusalim, umoli ga Sofronije da poštedi hrišćane, što Omar pritvorno i obeća.

Kada ubrzo Omar poče da pljačka i zlostavlja hrišćane u Jerusalimu, Sofronije se sa mnogim vopljem moljaše Bogu da ga uzme između živih na zemlji, da ne gleda oskrvnjenje svetinja. I usliša Bog molitvu njegovu, i uze ga k sebi u dvore Svoje nebesne 644. godine.

Danas se obavezno pomolite: "Istina stvari objavi te stadu tvome kao pravilo vjere, obrazac krotosti i učitelja uzdržanja. Zbog toga si smirenjem stekao visoke počasti, a siromaštvom bogatstva: Oče Sofronije, moli Hrista Boga da spase duše naše."

(kurir)

Pročitajte više

Земљиште гдје се налази Саборна Црква пресвете Богородице у Зеници рјешењем општинског суда у Зеници уписано је у својину државе са 1/1, саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.

Društvo

Večeras u ponoć obavezno uradite ovo! Slavimo veliki praznik, a prati ga strog običaj

3 d

0
Društvo

Slavimo sedam sveštenomučenika: Jedna stvar donosi blagoslov

4 d

0
Društvo

Danas izgovorite ove riječi: Slavimo Svetog mučenika Konona

6 d

0
Društvo

Slavimo Svetog Gerasima, ovu molitvu izgovorite za zdravlje i mir

1 sedm

0

Društvo

Novi sistem vađenja krvi u Republici Srpskoj

11 h

0
Društvo

Formirana Asocijacija patriota Republike Srpske

12 h

2
Društvo

Obustavljaju se letovi iz BiH za popularnu destinaciju

12 h

0
Društvo

Izvučeni Loto 5 brojevi - ovo su rezultati

12 h

0

Užas u Mostar: Maskirani napali vozača, zapalili auto

Vapaj iz Evropske komisije: Situacija kritična!

Strašna povreda u NBA ligi i uznemirujuć snimak: Krenuo da zakuca i pao

"Najveći dio otpada u Drini dolazi iz Srbije i Crne Gore"

Siner oborio Đokovićev rekord!

