Logo
Large banner

Obustavljaju se letovi iz BiH za popularnu destinaciju

Autor:

ATV

23.03.2026

20:42

Komentari:

0
Обустављају се летови из БиХ за популарну дестинацију

Niskotarifna aviokompanija Viz Er privremeno će obustaviti letove na relaciji Tuzla – Larnaca, i to već nakon kratkog perioda operacija.

Kako pokazuju podaci iz sistema rezervacija i specijalizovanih avio-izvora, linija koja bi trebala biti uspostavljena 31. marta saobraćaće svega tri sedmice, do 18. aprila, s dva leta sedmično.

Obustava do kraja septembra

Nakon toga, letovi će biti obustavljeni sve do 22. septembra, kada je planirano njihovo ponovno uspostavljanje.

Ova linija trebala je tokom ljetne sezone biti operisana avionima tipa Erbas A321neo kapaciteta 239 putnika.

Razlozi za privremenu obustavu nisu zvanično saopšteni, ali poznato je da avio-industrija bilježi poremećaje u potražnji za Kiprom usljed bezbjednosne situacije na Bliskom istoku.

Povećanje operacija iz Tuzle

To je ranije dovelo do otkazivanja putovanja i prilagođavanja reda letenja kod više aviokompanija.

Uprkos tome, Viz Er ovog ljeta planira značajno povećati obim operacija iz Tuzle. Tokom jula i avgusta očekuje se ukupno 400 letova (dolaznih i odlaznih).

To predstavlja rast od 119 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok bi kapacitet trebao porasti za 156 odsto, na oko 95.600 sjedišta mjesečno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Wizz Air

Tuzla

Kipar

Komentari (0)
Large banner

Лото / Лутрија

Društvo

Izvučeni Loto 5 brojevi - ovo su rezultati

1 h

0
Један документ грађанима БиХ олакшава улазак у ЕУ

Društvo

Jedan dokument građanima BiH olakšava ulazak u EU

2 h

0
Зашто се пета седмица Васкршњег поста назива Глува недјеља?

Društvo

Zašto se peta sedmica Vaskršnjeg posta naziva Gluva nedjelja?

3 h

0
Мартовска зима се не зеза: Најављено до метар снијега у БиХ

Društvo

Martovska zima se ne zeza: Najavljeno do metar snijega u BiH

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

02

Vico Zeljković posjetio Zmajeve uoči odlučujuće utakmice

21

02

Teška nesreća na auto-putu, ima povrijeđenih

21

00

Selak: Srpska pruža punu podršku porodici Lozo i svim Srbima u Mostaru i FBiH

20

49

Dvoje mrtvih, desetine povrijeđenih: Objavljen snimak avionske nesreće

20

48

Novi sistem vađenja krvi u Republici Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner