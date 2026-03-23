Obustavljaju se letovi iz BiH za popularnu destinaciju

Niskotarifna aviokompanija Viz Er privremeno će obustaviti letove na relaciji Tuzla – Larnaca, i to već nakon kratkog perioda operacija.

Kako pokazuju podaci iz sistema rezervacija i specijalizovanih avio-izvora, linija koja bi trebala biti uspostavljena 31. marta saobraćaće svega tri sedmice, do 18. aprila, s dva leta sedmično.

Obustava do kraja septembra

Nakon toga, letovi će biti obustavljeni sve do 22. septembra, kada je planirano njihovo ponovno uspostavljanje.

Ova linija trebala je tokom ljetne sezone biti operisana avionima tipa Erbas A321neo kapaciteta 239 putnika.

Razlozi za privremenu obustavu nisu zvanično saopšteni, ali poznato je da avio-industrija bilježi poremećaje u potražnji za Kiprom usljed bezbjednosne situacije na Bliskom istoku.

Povećanje operacija iz Tuzle

To je ranije dovelo do otkazivanja putovanja i prilagođavanja reda letenja kod više aviokompanija.

Uprkos tome, Viz Er ovog ljeta planira značajno povećati obim operacija iz Tuzle. Tokom jula i avgusta očekuje se ukupno 400 letova (dolaznih i odlaznih).

To predstavlja rast od 119 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok bi kapacitet trebao porasti za 156 odsto, na oko 95.600 sjedišta mjesečno.