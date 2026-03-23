Logo
Large banner

Zašto se peta sedmica Vaskršnjeg posta naziva Gluva nedjelja?

Autor:

ATV

23.03.2026

17:58

Komentari:

0
Зашто се пета седмица Васкршњег поста назива Глува недјеља?
Foto: ATV

Gluva nedelja, peta nedjelja Vaskršnjeg posta, vrijeme je intenzivnog duhovnog mira, tišine i uzdržavanja. Zabranjena su veselja, svirke i bučne zabave, a poslovi se smanjuju, kako bi se ljudi posvetili molitvi i pokajanju.

Evo šta običaji nalažu za Gluvu nedjelju:

Tišina i duhovni mir: Glavni fokus je na umjerenosti, izbjegavanju buke i unutrašnjem preispitivanju.

Hronika

Uhapšen direktor rudnika Banovići, pronađena hrpa novca

Zabrana veselja: Ne prave se svadbe, slavlja, niti se sluša glasna muzika.

Smanjen rad: Izbjegavaju se veliki poljoprivredni radovi i fizički napori, a stoka se ne izvodi na pašu.

Post i molitva: Ovo je vrijeme za stroži post, posvećenje crkvenim službama i čitanju molitvi.

Gluva nedjelja prethodi Cvjetnoj nedjelji i služi kao priprema za završetak posta.

U ovoj nedjelji prema pravilima se posti na vodi, dok je dozvoljeno da se subota i nedjelja poste na ulju. Hrana je samo fizički dio posta, dok je duhovni važniji, što podrazumijeva uzdržanje od loših djela i misli.

Колумбија срушен авион

Svijet

Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: U letjelici bilo 110 vojnika?

Kako očistiti glavu od teških misli?

U današnjem ubrzanom svijetu, suočavanje sa negativnim mislima i problemima koje često donosi posao ili neki drugi segment života, postalo je gotovo svakodnevna borba za mnoge. Ove misli mogu uzrokovati stres, anksioznost, trauma iz prošlosti ili jednostavno lošeg dana. One utiču na mentalno zdravlje čovjeka, te na sposobnost za normalno funkcionisanje u svakodnevnim aktivnostima. Međutim, postoji nekoliko efikasnih strategija koje nam mogu pomoći da ovo prevaziđemo i usmjerimo pažnju na pozitivnije razmišljanje. Ove metode ne zahtjevaju specijalne alate ili značajne finansijske investicije, potrebno je samo vrijeme, strpljenje i ono najvažnije – dosljednost u primjeni. Evo nekoliko ključnih koraka koje možete preduzeti kako biste se oslobodili težine negativnih misli i otvorili put ka srećnijem i ispunjenijem životu.

Prepoznajte šta vas muči - Ovaj uvid omogućava vam da razumijete kako i zašto određena misao dominira vašim umom, dajući vam ključ za prevazilaženje iste.

Zamislite najgori i najbolji mogući scenario - Ova tehnika pomaže u uočavanju potencijalnih prepreka i načina koje imate na raspolaganju za suočavanje sa izazovima, istovremeno podstičući kreativno razmišljanje o rješenjima.

Снијег

Društvo

Martovska zima se ne zeza: Najavljeno do metar snijega u BiH

Pokušajte da se vratite u sadašnji trenutak - Molitva nas usredsređujena sadašnji trenutak pomaže u razvijanju dublje svijesti o trenutnim mislima i emocijama. Ovakve metode pomažu da naučimo kako da prihvatimo trenutno stanje bez otpora, povećavaju sposobnost da ostajemo prisutni u trenutku, smanjuju uticaj prošlih grešaka i traume, ili budućih briga na naše trenutno emocionalno stanje, te bude osjećaj za ljubav, čime se otvara prostor za mirniji um.

Potražite pomoć - Ako ne možete sami da se izborite sa negativnim mislima, potražite pomoć od sveštenika. On će znati kako da vas smiri, a osim toga iskrena molitva i post pomažu dosta, prenosi Stil.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pravoslavlje

vjera

Vaskršnji post

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нови закон доноси модернизацију платног промета у Српској

Republika Srpska

Novi zakon donosi modernizaciju platnog prometa u Srpskoj

1 h

0
Како убрзати кућни интернет?

Nauka i tehnologija

Kako ubrzati kućni internet?

1 h

0
Развод није био крај: Ана Ивановић повукла радикалан потез према Швајнштајгеру

Scena

Razvod nije bio kraj: Ana Ivanović povukla radikalan potez prema Švajnštajgeru

1 h

0
Пожар захватио породичну кућу: Погинули новинарка и њено троје дјеце

Svijet

Požar zahvatio porodičnu kuću: Poginuli novinarka i njeno troje djece

1 h

0

Više iz rubrike

Мартовска зима се не зеза: Најављено до метар снијега у БиХ

Društvo

Martovska zima se ne zeza: Najavljeno do metar snijega u BiH

1 h

0
Пеулић: Данас ћемо одлучити о даљим корацима

Društvo

Peulić: Danas ćemo odlučiti o daljim koracima

8 h

0
Нема блокаде граничног прелаза Градишка

Društvo

Nema blokade graničnog prelaza Gradiška

8 h

0
Превозници се окупљају, нема блокада: ГП Градишка ради нормално

Društvo

Prevoznici se okupljaju, nema blokada: GP Gradiška radi normalno

9 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

43

Zašto su veze iz srednje škole najsrećnije?

18

40

Pogledajte sprovođenje Nemanje Miljkovića: Uhapšen u akciji MUP-a Srpske

18

32

Ogromna tuga u domu poznate voditeljke RTS-a

18

29

Tragedija u svijetu fudbala: Mladi fudbaler (18) se srušio na terenu i preminuo

18

22

Jedan dokument građanima BiH olakšava ulazak u EU

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner