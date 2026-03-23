Zašto se peta sedmica Vaskršnjeg posta naziva Gluva nedjelja?

Gluva nedelja, peta nedjelja Vaskršnjeg posta, vrijeme je intenzivnog duhovnog mira, tišine i uzdržavanja. Zabranjena su veselja, svirke i bučne zabave, a poslovi se smanjuju, kako bi se ljudi posvetili molitvi i pokajanju.

Evo šta običaji nalažu za Gluvu nedjelju:

Tišina i duhovni mir: Glavni fokus je na umjerenosti, izbjegavanju buke i unutrašnjem preispitivanju.

Zabrana veselja: Ne prave se svadbe, slavlja, niti se sluša glasna muzika.

Smanjen rad: Izbjegavaju se veliki poljoprivredni radovi i fizički napori, a stoka se ne izvodi na pašu.

Post i molitva: Ovo je vrijeme za stroži post, posvećenje crkvenim službama i čitanju molitvi.

Gluva nedjelja prethodi Cvjetnoj nedjelji i služi kao priprema za završetak posta.

U ovoj nedjelji prema pravilima se posti na vodi, dok je dozvoljeno da se subota i nedjelja poste na ulju. Hrana je samo fizički dio posta, dok je duhovni važniji, što podrazumijeva uzdržanje od loših djela i misli.

Kako očistiti glavu od teških misli?

U današnjem ubrzanom svijetu, suočavanje sa negativnim mislima i problemima koje često donosi posao ili neki drugi segment života, postalo je gotovo svakodnevna borba za mnoge. Ove misli mogu uzrokovati stres, anksioznost, trauma iz prošlosti ili jednostavno lošeg dana. One utiču na mentalno zdravlje čovjeka, te na sposobnost za normalno funkcionisanje u svakodnevnim aktivnostima. Međutim, postoji nekoliko efikasnih strategija koje nam mogu pomoći da ovo prevaziđemo i usmjerimo pažnju na pozitivnije razmišljanje. Ove metode ne zahtjevaju specijalne alate ili značajne finansijske investicije, potrebno je samo vrijeme, strpljenje i ono najvažnije – dosljednost u primjeni. Evo nekoliko ključnih koraka koje možete preduzeti kako biste se oslobodili težine negativnih misli i otvorili put ka srećnijem i ispunjenijem životu.

Prepoznajte šta vas muči - Ovaj uvid omogućava vam da razumijete kako i zašto određena misao dominira vašim umom, dajući vam ključ za prevazilaženje iste.

Zamislite najgori i najbolji mogući scenario - Ova tehnika pomaže u uočavanju potencijalnih prepreka i načina koje imate na raspolaganju za suočavanje sa izazovima, istovremeno podstičući kreativno razmišljanje o rješenjima.

Pokušajte da se vratite u sadašnji trenutak - Molitva nas usredsređujena sadašnji trenutak pomaže u razvijanju dublje svijesti o trenutnim mislima i emocijama. Ovakve metode pomažu da naučimo kako da prihvatimo trenutno stanje bez otpora, povećavaju sposobnost da ostajemo prisutni u trenutku, smanjuju uticaj prošlih grešaka i traume, ili budućih briga na naše trenutno emocionalno stanje, te bude osjećaj za ljubav, čime se otvara prostor za mirniji um.

Potražite pomoć - Ako ne možete sami da se izborite sa negativnim mislima, potražite pomoć od sveštenika. On će znati kako da vas smiri, a osim toga iskrena molitva i post pomažu dosta, prenosi Stil.