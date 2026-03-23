Nema blokade graničnog prelaza Gradiška

23.03.2026

10:07

Нема блокаде граничног прелаза Градишка
Foto: Srna

Prevoznici jutros nisu blokirali granični prelaz Gradiška jer ih je u tome spriječila policija.

Proteste su započeli vožnjom kamiona kružnom saobraćajnicom "Jabuka" u blizini graničnog prelaza Gradiška, ali ih je policija spriječila da blokiraju prelaz.

Nakon ove vožnje prekinuli su proteste.

Prevoznici se okupljaju, nema blokada: GP Gradiška radi normalno

Član Konzorcijuma "Logistika BiH" Mirko Ivanović rekao je da ne žele da izazivaju incidente, ali da su prevoznici izrevoltirani i da traže razumijevanje za svoje probleme.

"Nadamo se rješenju. Nije to samo pitanje 90 u 180 dana boravka u Šengenu, nego su to i neka unutrašnja pitanja koja moramo riješiti", kaže Ivanović.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je sinoć da neće dozvoliti da blokada granica i protest prevoznika teretnim motornim vozilima, koje je najavio Konzorcijum "Logistika", ugrozi normalno odvijanje saobraćaja, kao i nesmetan prevoz roba i usluga.

Vlada Republike Srpske sinoć je na telefonskoj sjednici zatražila od MUP-a Republike Srpske da preduzme sve aktivnosti i mjere kako bi se spriječili najavljeni protesti i blokada graničnih prelaza od strane prevoznika na teritoriji Republike Srpske.

Konzorcijum "Logistika" za danas je najavio blokade graničnih prelaza prema EU zbog ograničenja boravka profesionalnim vozačima iz BiH u zemljama Šengenskog sporazuma, čime im je osporeno pravo na rad.

Превозници се окупљају, нема блокада: ГП Градишка ради нормално

