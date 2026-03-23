Danas slavimo velikog sveca! Na mjestu gdje je pogubljen, nastao je izvor vode

ATV

23.03.2026

07:28

Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave svetog mučenika Kodrata, koji se rodio Korintu, a bio odgajan u vrijeme velikog progona hrišćana od strane neznabožnih careva i kneževa.

U vrijeme kada su se dešavala gonjenja hrišćana, mnogi vjernici su se razbježali po peštarama i planinama. Isto to je učinila i majka Kodrata, sa njim u stonaku, te ga je rodila u šumi i brzo potom umrla. Kodrat je odrastao u prirodi i usamljenosti.

Hrišćani vjeruju da je Kodrat promislom Božjom i anđelom hraniteljem čuvan, hranjen i vođen. Takođe vjeruju i u to da je Bog koji je davao manu s neba Izrailju u pustinji, puštao je i Kodratu slatku rosu iz oblaka na usta.

Sa dvanaest godina je sišao u grad, gdje su ga dobri ljudi brzo zavoljeli i dali na nauke. Učio je o ljekarstvu i liječio bolesnike, kako prirodnim lijekovima, tako, ako ne i više, i molitvom na koju se navikao još od djetinjstva.

Kada se, za vrijeme vladavine cara Decija Trajana, dogodilo novo gonjenje hrišćana, Kodrat je izveden na sud, a potom bačen u tamnicu, gdje mu se kasnije pridružilo još pet njegovih drugova i ispovjedalo ime Hristovo.

Sve njih su vukli po ulicama i mučili, štapovima i kamenjima tukli i gađali, dok ih nisu dovukli na gubilište, gdje su se mučinici pomolili Bogu, a onda mačem bili posječeni. Na tom istom mjestu je nastao izvor vode iz zemlje koji i danas nosi naziv Kodratovim imenom i podsjeća na smrt za Hrista svetih šestočislenika.

