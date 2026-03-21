Šta radite ako se omrsite? Sveštenik riješio dilemu

ATV

21.03.2026

16:10

Крсна слава црква православље
U toku je Vaskršnji post, a mnogim vjernicima se desi da slučajno pojedu komad mrsne hrane. Nakon toga, nailazi se na dilemu, šta je pravilno da urade ukoliko se slučajno omrse.

Srpska pravoslavna crkva postavila je jasnu razliku između slučajnog i namjernog prekidanja posta, pa ukoliko se post prekrši iz neznanja, nastavlja da posti nakon toga.

Prema riječima sveštenika, tokom posta je od hrane važnije stanje duha, da čovjek bude bliži Bogu, strpljiviji i smireniji.

Ako pogriješite u postu, nemojte očajavati: ustanite i nastavite. Nije poenta da ne padnete, nego da naučite da ustanete - rekao je otac Ljuba Ranković za Blic TV.

Ukoliko ste, ipak, svjesno pojeli mrsnu hranu, Srpska pravoslavna crkva upućuje na pokajanje, razgovor sa duhovnikom i ispovest. Duhovnih će vas posavjetovati da nastavite put posta, uz povećanu pažnju.

Kako bi dobili snagu tokom Vaskršnjeg posta, potrebno je da svakoga dana izgovarate sljedeću molitvu:

"Gospode i Vladiko života moga, duh lenjosti, čamotinje, vlastoljublja i praznoslovlja ne daj mi. Duh cjelomudrenosti, smirenoumlja, trpljenja i ljubavi daruj meni, sluzi Tvom. O, Gospode Care, daruj mi da vidim grijehe svoje, i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vijekove vijekova. Amin."

(informer)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

