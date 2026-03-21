U Modranu kod Dervente održano neprijavljeno okupljanje: Skup prošao bez incidenata

Autor:ATV
21.03.2026
11:30
Komentari:6
U Modranu kod Dervente održano je neprijavljeno okupljanje povodom godišnjice 3. bojne derventske brigade HVO, bez postrojavanja uniformisanih pripadnika brigade koja je počinila zločine nad srpskim narodom.
Na spomenik su vijence položili bivši pripadnici brigade u civilu i porodice.
MUP Republike Srpske bio je na terenu, a skup je prošao bez incidenata.
Drugi skup povodom obilježavanja godišnjice najavljen je za 25. mart, a on je prijavljen i odobren, piše RTRS.
Boračka organizacija Republike Srpske jasno je poručila da neće dozvoliti postrojavanje HVO, dok je predsjednik Boračke organizacije Derventa Čedo Vujičić istakao da je ovakvo okupljanje uznemirilo stanovništvo i izazvalo tenzije, jer počinioci zločina nad Srbima nisu adekvatno kažnjeni.
Društvo
Vujičić: Nećemo dozvoliti postrojavanje u Modranu - probuđeni duhovi prošlosti
Pripadnici ove bojne koji su počinili zločine nisu adekvatno kažnjeni.
- Sudovi nimalo nisu "prosrpski" i takvi sudovi su na 54 godine zatvora kaznili zloglasnu brigadu. Pokrenute su izmjene zakona koje definišu tu oblast. To je satisfakcija za sve nas. Ja sam ubijeđen da će ovaj put biti donesen zakon i da će sporna obilježja biti uklonjena - naveo je Vujičić.
