U Modranu kod Dervente održano neprijavljeno okupljanje: Skup prošao bez incidenata

Autor:

ATV

21.03.2026

11:30

Komentari:

6
Foto: RTRS

U Modranu kod Dervente održano je neprijavljeno okupljanje povodom godišnjice 3. bojne derventske brigade HVO, bez postrojavanja uniformisanih pripadnika brigade koja je počinila zločine nad srpskim narodom.

Na spomenik su vijence položili bivši pripadnici brigade u civilu i porodice.

MUP Republike Srpske bio je na terenu, a skup je prošao bez incidenata.

Drugi skup povodom obilježavanja godišnjice najavljen je za 25. mart, a on je prijavljen i odobren, piše RTRS.

Boračka organizacija Republike Srpske jasno je poručila da neće dozvoliti postrojavanje HVO, dok je predsjednik Boračke organizacije Derventa Čedo Vujičić istakao da je ovakvo okupljanje uznemirilo stanovništvo i izazvalo tenzije, jer počinioci zločina nad Srbima nisu adekvatno kažnjeni.

Чедо Вујичић

Društvo

Vujičić: Nećemo dozvoliti postrojavanje u Modranu - probuđeni duhovi prošlosti

Pripadnici ove bojne koji su počinili zločine nisu adekvatno kažnjeni.

- Sudovi nimalo nisu "prosrpski" i takvi sudovi su na 54 godine zatvora kaznili zloglasnu brigadu. Pokrenute su izmjene zakona koje definišu tu oblast. To je satisfakcija za sve nas. Ja sam ubijeđen da će ovaj put biti donesen zakon i da će sporna obilježja biti uklonjena - naveo je Vujičić.

Komentari (6)
Više iz rubrike

Вујичић: Нећемо дозволити постројавање у Модрану - пробуђени духови прошлости

Društvo

Vujičić: Nećemo dozvoliti postrojavanje u Modranu - probuđeni duhovi prošlosti

2 h

0
Ирена Јолџић

Društvo

Joldžić za ATV: Bez alimentacije dijete ostaje bez onoga što mu zakonom pripada

15 h

2
Ово су изазови са којима се сусрећу млади обољеле од мултипле склерозе

Društvo

Ovo su izazovi sa kojima se susreću mladi oboljele od multiple skleroze

15 h

0
Земљиште гдје се налази Саборна Црква пресвете Богородице у Зеници рјешењем општинског суда у Зеници уписано је у својину државе са 1/1, саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.

Društvo

Večeras u ponoć obavezno uradite ovo! Slavimo veliki praznik, a prati ga strog običaj

16 h

0
Upozorenje "Logistike BiH": Ugrožen opstanak transporta

Jedna riječ iz koje je sve jasno: Šta je Dodik poručio Orbanu nakon govora na "CPAC Hungary"

Tramp podržao Orbana na parlamentarnim izborima

Britanci o napadu na vojnu bazu Dijego Garsija

Nikola Topić i Oklahoma ne idu kod Donalda Trampa u Bijelu kuću

