Večeras u ponoć obavezno uradite ovo! Slavimo veliki praznik, a prati ga strog običaj

20.03.2026

21:03

Земљиште гдје се налази Саборна Црква пресвете Богородице у Зеници рјешењем општинског суда у Зеници уписано је у својину државе са 1/1, саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
Svake godine 21. marta, po gregorijanskom kalendaru, pravoslavni vjernici širom svijeta odaju počast Svetom Teofilaktu Ispovedniku, episkopu nikomidijskom, poznatom po svojoj hrabrosti, nepokolebljivoj veri i čudotvornoj pomoći.

Njegov život i djelo ostaju vječni simbol posvećenosti Bogu i čvrstog stava u odbrani pravoslavlja. Uz ovaj dan dolaze i zanimljivi običaji i verovanja.

Sveti Teofilakt Ispovednik bio je episkop nikomidijski, poznat po svojoj hrabrosti i čvrstoj vjeri. Kada je njegov prijatelj Tarasije postao patrijarh carigradski, Teofilakt je odlučio da prihvati monaški život, zajedno sa nekoliko prijatelja i poštovalaca iz svetovnog staleža.

Na patrijaršijski presto u Carigradu, nakon smrti patrijarha Tarasija, došao je Nikifor, a ubrzo zatim na vlast car Lav Jermenin, koji je bio ikonoborac. Njegova odluka izazvala je burne reakcije unutar crkve, budući da je ikonoborna jeres bila osuđena na Sedmom vaseljenskom saboru.

Car je pokušavao da nametne svoju volju, ali se Sveti Teofilakt hrabro suprotstavio, upozoravajući ga na moguće posljedice.

Potresno saopštenje Srpske pravoslavne crkve

Teofilakt je naredbom cara uklonjen sa položaja i poslat u zatočenje, gde je proveo trideset godina, podnoseći mnoge teškoće i uvrede. Ipak, nije popustio pred neprijateljima vere i ostao je dosljedan svojim uvjerenjima sve do svoje smrti oko 845. godine.

Na dan Svetog Teofilakta, 21. marta, vjernici se posebno posvećuju molitvi i čišćenju svojih misli, vjerujući da ova praksa donosi duhovni mir i zaštitu porodice. Običaj je da se u crkvama okupljaju članovi zajednice, pale svijeće i mole za zdravlje, sreću i blagostanje. Veče pre praznika, a često i tačno u ponoć, posebno je posvećeno tihoj molitvi i postavljanju svojih želja pred ikonu Svetog Teofilakta, jer se veruje da tada njegove moći čuda deluju najjače. Ljudi često pričaju o ličnim iskustvima i zahvalnosti za pomoć koju su primili kroz molitvu, a tradicija prenosa ovih priča s koljena na koljeno dodatno učvršćuje vjeru u čudotvornu moć ovog svetitelja.

Sveti Teofilakt Ispovednik ostaje simbol hrabrosti, vere i čudotvorne pomoći vjernicima širom svijeta, a njegova slava i čuda prenose se s koljena na koljeno kroz vekove.

