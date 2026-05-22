Osvježite svoj garderober bez kupovine novih stvari

Dolazak proljeća tradicionalno donosi potrebu za osvježavanjem garderobe, ali modni stručnjaci sve češće naglašavaju da za moderan i elegantan izgled nije potrebno potpuno promijeniti ormar.

Upravo to ističe i magazin "The Gloss" u vodiču o ključnim načinima za osvježavanje proljećnog stila, gdje se fokus stavlja na pametne modne nadogradnje, kvalitetne osnovne komade i detalje koji mogu potpuno transformisati svakodnevne kombinacije.

Hronika Pas lutalica ugrizao maloljetnika za nogu: Užas u Kaknju

Prema savjetima modnih urednika i stilista, prvi korak nije kupovina novih stvari, već analiza postojećeg ormara. Stručnjaci preporučuju da se izdvoje komadi koji se zaista nose i kombinuju, dok se višak odjeće donira, reciklira ili proda. "The Gloss" navodi da mnogi ljudi redovno nose tek oko 30 odsto garderobe koju posjeduju, zbog čega "šoping vlastitog ormara" postaje jedan od najvećih modnih trendova posljednjih godina.

Neutralni blejzeri i dalje dominiraju

Jedan od ključnih komada za proljećnu sezonu ostaje elegantni blejzer, posebno u neutralnim nijansama poput bež, krem ili svijetlosmeđe boje. Modni stručnjaci ističu da upravo takvi komadi predstavljaju osnovu kapsulne garderobe jer se lako kombinuju sa farmerkama, pantalonama ili haljinama. Ove sezone posebno su popularni modeli sa naglašenim strukom i nešto dužim krojem.

Osim klasičnih blejzera, u fokusu su i kraći mantili i trench modeli sa voluminoznim krojevima, koji daju moderniji izgled tradicionalnim proljećnim kombinacijama.

Svijet Putin izdao hitnu naredbu nakon napada na koledž

Denim dobija novu formu

Farmerke ostaju nezaobilazan dio proljećne garderobe, ali trendovi za 2026. godinu favorizuju šire krojeve, barrel-leg i C-shape modele, kao i svjetlije i isprane nijanse teksasa. "The Gloss" posebno izdvaja tamni indigo denim kao elegantniju alternativu klasičnim svijetlim farmerkama.

Dabl denim kombinacije takođe se vraćaju u velikom stilu, ali uz modernije krojeve i minimalističke dodatke. Modni magazini navode da je upravo kombinovanje teksasa različitih nijansi jedan od najjednostavnijih načina da outfit izgleda savremenije bez velikih ulaganja.

Dodaci postaju najvažniji dio autfita

Jedan od najvećih trendova proljeća jesu upečatljivi modni dodaci. Stručnjaci preporučuju svilene marame, vintage broševe, velike torbe i mokasine kao najbrži način za osvježavanje jednostavnih kombinacija. Posebno su popularne pletene kožne torbe, retro marame i loafers modeli sa sjajnom završnicom.

Hronika Muškarac koji je prijetio ubistvima u Sarajevu rekao ''da mu dolaze glasovi u glavu, pa bi zbog toga ubijao''

"Vogue" i drugi modni mediji navode da su upravo marame i broševi među najvažnijim detaljima proljećne sezone, jer omogućavaju personalizaciju i jednostavno osvježavanje osnovnih komada garderobe.

Moda se vraća praktičnosti i održivosti

Savremeni modni trendovi sve više se okreću održivosti i dugotrajnoj garderobi umjesto impulzivne kupovine. "The Gloss" ističe da kvalitetni komadi poput dobrog mantila, kožnih cipela ili jednostavne košulje imaju mnogo veću vrijednost od kratkotrajnih trendova.

Modni stručnjaci preporučuju ulaganje u "cost-per-wear" filozofiju - odnosno kupovinu odjeće koja će se nositi godinama i lako kombinovati u različitim situacijama. Upravo zbog toga minimalističke i kapsulne garderobe ostaju jedan od dominantnih trendova i tokom 2026. godine.

BiH Sjedinjene države BiH: Dabro traži da Hrvati dobiju republiku

Proljeće 2026. donosi više individualnosti

Iako minimalizam i dalje dominira, modni trendovi za proljeće 2026. sve više podstiču individualnost i eksperimentisanje sa proporcijama, bojama i teksturama. U fokusu su oversized siluete, metalik detalji, romantične tkanine, sportski elementi i neočekivane kombinacije klasičnih komada.

Stručnjaci smatraju da savremena moda više nije usmjerena na stroga pravila, već na stvaranje garderobe koja odražava lični stil i omogućava kombinovanje komfora, praktičnosti i elegancije. Upravo zbog toga proljećni "reset" ormara danas mnogo više podrazumijeva pametno stilizovanje postojećih komada nego potpuno novu kupovinu.