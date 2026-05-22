Udovica Aleksandra Nešovića dala iskaz u Tužilaštvu: Evo šta je rekla o ubistvu nevjenčanog supruga

Udovica Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, koji je ubijen 12.maja u restoranu na Senjaku, kako Kurir nezvanično saznaje, saslušana je danas u istrazi koja se vodi protiv desetoro osumnjičenih za različita krivična djela vezano za ovaj zločin.

Prema nezvaničnim informacijama, ona je svjedočeći kao oštećena izjavila da njen suprug nije bio u sukobu sa Veselinom Milićem, da nisu imali nikakve zajedničke poslove i odbacila spekulacije da je bivši načelnik beogradske policije njenog supruga zvao da u restoran dođe bez obezbjeđenja.

Zanimljivosti Horoskop za vikend: Pročitajte šta donose dani pred nama

Potvrdila je da je njen suprug bio u poslovnim odnosima sa Sašom Vukovićem, zvanim Boske kog Više javno tužilaštvo u Beogradu sumnjiči da je sa Mariom S. direktni izvršilac zločina, piše Kurir.

Podsjetimo, tijelo Aleksandra Nešovića pronađeno je juče u blizini Inđije, zakopano u buretu punom betona.

Istragu ubistva vodi Više javno tužilaštvo, a ispitivanju udovice prisustvovali su i advokati osumnjič̣enih.

Istraga o ovom slučaju se nastavlja, a tijelo je poslato na obdukciju i DNK analizu kako bi se zvanično potvrdio identitet i utvrdile sve okolnosti smrti.

Region Majka i kćerka došle na odmor u Budvu: Automobil ih pokosio na trotoaru samo 3 sata kasnije

Na tijelu Aleksandra Nešovića ima tragova gareži. Kako izvor otkriva, sumnja se da su palili tijelo, ali im najvjerovatnije nije uspjelo da ga unište u potpunosti, pošto je izgorio dio tijela.

Inače, njegova supruga, koja je prijavila njegov nestanak, izjavila je ranije da je Nešović na sebi kobnog dana nosio donji veš jednog poznatog brenda.

Prema istim saznanjima, na tijelu koje je juče pronađeno u buretu, pronađene su bokserice istog tog brenda, što je unijeto u službenu dokumentaciju i predmet je daljih provjera i vještačenja.

BiH Oglasio se Hadžija nakon izlaska iz zatvora, spomenuo i Đokovića

Aleksandar Nešović je, podsjetimo, ubijen 12. maja u restoranu na Senjaku i od 13. maja traga se za njegovim tijelom.