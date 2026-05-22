MUP Srpske ponovo upozorio prevoznike

Stevan Lulić
22.05.2026
16:27=>17:35

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP) poslao je, još jednom, upozorenje prevoznicima. Upozorenje se odnosi na sve prevoznike koji vrše prevoz putnika, a posebno djece.

Kako je naglašeno, prevoznici su obavezni da poštuju zakonske i podzakonske odredbe koje se odnose ne izvođenje đačkih ekskurzija i škola u priredbi, a koje se odnose ne samo na tehničku ispravnost vozila, već i na stanje i obavezni odmor vozača.

"Takođe, podsjećamo da su škole dužne da policiji prijave svaki organizovani prevoz đaka", poručio je MUP Srpske.

Podsjeća se da su policijski službenici 20.05.2026. godine, u okviru aktivnosti koje su usmjerene na kontrolu radnog vremena i obaveznim odmorima mobilnih radnika, izvršili kontrolu autobusa kojim se vršio organizovani prevoz djece, a kojim je upravljao M.R. iz Kotor Varoša, prilikom čega je utvrđeno da je navedeni prekoračio dozvoljeno vrijeme upravljanja autobusom i nepravilno koristio dnevni odmor.

"Prilikom vršenja kontrole postupanja u skladu sa Zakonom o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu, izvršen je uvid u izvještaj kartice vozača, kao i uvid u tahograf vozila, kojom prilikom je utvrđeno da su počinjeni prekršaji koji se odnose na prekoračenje dnevnog vremena upravljanja vozilom i to ukupno 14 časova i 19 minuta, kao i nepravilno korištenje dnevnog odmora u normi od najmanje devet časova", saopšteno je iz MUP-a.

Navedene prekršaje, dodaje se, vozač M.R. je počinio u periodu od 17.05.2026. godine, od 09,50 časova, do momenta kontrole, te je isti sankcionisan zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu, zbog čega mu je izrečena jedinstvena novčana kazna u iznosu od 2.000 KM, dok protiv pravnog i odgovornog lica slijedi pokretanje prekršajnog postupka.

ATV nezvanično saznaje da je vozač, koji je trebalo da vozi djecu na izlet, svega četiri sata prije polaska dovezao autobus iz Ohrida.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem pojačanih kontrola vozila i vozača, sa posebnim akcentom na vozila kojima se vrši organizovani prevoz, a posebno djece", najavio je MUP.

