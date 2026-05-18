Adriana Lima u bezvremenskoj crnoj haljini u Kanu: Ljepotica pokazala da klasika ne izlazi iz mode

18.05.2026 14:29

Викторија Сикрет славна манекенка
Foto: Tanjug/AP Photo/John Locher

Slavna ljepotica Adriana Lima prošetala je sinoćnjim crvenim tepihom u Kanu, a premda je birala prilično jednostavnu haljinu njen autfit nije prošao nezapaženo.

Lima se u Kanu pojavila u elegantnom, klasičnom izdanju - nosila je dugu, crnu haljinu bez rukava i naramenica koja je savršeno pratila liniju njenog tijela, naglašavajući minimalistički, ali sofisticirani stil.

Haljina je bila jednostavnog, ravnog kroja, što je istaknulo njenu figuru bez dodatnih ukrasa.

Upotpunila je outfit upečatljivim komadom nakita: raskošnom ogrlicom s dijamantima i centralnim smaragdnim kamenom, koja je cijelom izgledu dala luksuzni ton. Crveni karmin na usnama donio je dozu kontrasta haljini, istovremeno naglasivši njenu ljepotu.

Kosu je pokupila u elegantnu punđu, što je dodatno istaknulo njeno lice i naglasilo nakit i dekolte. Na nogama je imala crne salonke.

Lima je redovan gost na Kan Film Festivalu, a prije tri godine njeno pojavljivanje izazvalo je i lavinu kritika na račun izgleda. Naime, Adriana je na crveni tepih stigla nekoliko mjeseci nakon porođaja, a premda je priznala da se borila s viškom kilograma koji su ostali nakon trudnoće, na društvenim mrežama je nisu štedjeli, piše Kliks

Negativni komentari pratili su je u periodu koji je uslijedio, međutim, slavna manekenka uspjela je vratiti prepoznatljivu figuru.

