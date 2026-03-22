Mitropolit Joanikije: Post vodi u tajnu stradanja i vaskrsenja

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije istakao je da ovaj post, koji je priprema za vaskrsenje Hristovo, nosi pečat najvećeg praznika koji vjernike uvodi u tajnu stradanja i vaskrsenja Hristovog.
Mitropolit Joanikije je na predavanju koje je održao u Crkvi Svetog Spasa u Herceg Novom na temu "U navečerje vaskrsenja" naglasio da je post priprema za vaskrsenje Hristovo i da je to dobar početak, pa će stoga biti dobar i kraj, jer je cilj blagosloven i velik.
On je poručio da post treba da vodi u blizinu Božiju.
- Gospod Isus Hristos postio je 40 dana i 40 noći, odmah poslije svoga krštenja, prije početka svoje propovijedi. Njemu taj post nije trebao, a nama služi za očišćenje grijehova i otkriva nam suštinu - ističe mitropolit Joanikije.
Mitropolit je naglasio da se sva iskušenja, strasti i slabosti liječe postom i molitvom, te da post ljudima omogućava da idu putem Hristovim.
