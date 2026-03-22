“Ovaj grijeh nas vodi u duhovnu smrt” Sveštenik Aleksandar otkrio zašto neki ljudi ne napreduju

U vremenu u kojem se uspjeh sve češće mjeri titulama, novcem i spoljnim priznanjima, zaboravljamo jednu jednostavnu, ali suštinsku istinu - bez unutrašnjeg mira nema stvarnog napretka.

Možemo se kretati brzo, osvajati ciljeve i gomilati dostignuća, ali ako u sebi nosimo nemir, ogorčenost ili težinu prošlih povreda, taj napredak ostaje krhak i prolazan.

Pravoslavno učenje vijekovima podsjeća na to da put ka ispunjenom životu ne vodi kroz nadmetanje i dokazivanje, već kroz smirenje, ljubav i praštanje. Upravo tu dolazimo do jedne od najtežih, ali i najvažnijih lekcija – mržnja nikada ne oslobađa, već vezuje.

Iako se često čini kao opravdan odgovor na nepravdu ili bol, mržnja zapravo najviše šteti onome ko je nosi. Ona ne donosi snagu, već iscrpljuje. Ne donosi jasnoću, već zamagljuje pogled na svet. Čovjek opterećen ogorčenošću polako gubi sposobnost da vidi stvari onakvima kakve jesu i sebe, i druge, i život u cjelini. Sve postaje obojeno tamom unutrašnjeg nemira.

U tom stanju nema kretanja napred. Postoji samo stajanje u mjestu, zarobljenost u emocijama koje ne vode razrešenju, već produbljuju unutrašnji haos.

Zato oproštaj nije slabost, kako se često pogrešno tumači, već čin lične slobode. Oprostiti ne znači opravdati tuđe postupke – znači odbiti da nosimo teret koji nas vuče unazad. Znači izabrati sebe, svoj mir i svoju budućnost.

Sveštenik Aleksandar Praščević upravo je na to ukazivao kada je govorio o tome koliko mržnja može da parališe čovjeka:

– Ako želiš da napreduješ u životu, u duhovnom, društvenom, poslovnom i svakom drugom pogledu, onda ti nemaš vremena za mržnju. Ona ne samo da te drži okrenutog unazad, nego te i vezuje za teret koji nije tvoj. Jedino ljubavlju možeš da krčiš put napred, dok će te mržnja uvek držati zaglavljenog u tuđem blatu. Ako znaš da te neko mrzi, oprosti zbog sebe. Živi i diši ljubavlju i pusti da te uzdigne, visoko, visoko…”

Ove riječi posebno odzvanjaju u svakodnevici, gde često nesvjesno biramo da zadržimo ljutnju, vraćamo se na stare povrede i iznova proživljavamo ono što nas je zabolelo. A svaki put kada to učinimo – mi zapravo biramo stagnaciju.

Jer, kako dalje objašnjava, suština problema leži mnogo dublje.

Grijeh, u svom osnovnom obliku, nije samo skup pogrešnih postupaka – već stanje u kojem nema ljubavi. To je trenutak kada biramo sebe nauštrb drugog, kada sopstveno zadovoljstvo stavljamo iznad tuđe potrebe, kada se zatvaramo u svoj mali, samodovoljan svijet.

– Kad god izaberem svoje zadovoljstvo koje povređuje drugog, to je greh. Kad god se zatvorim u svoj mali svet u kome sam ja samo zadovoljan, to je smrt ljubavi. A gde nema ljubavi, tu je i duhovna smrt – govorio je.

Upravo u toj rečenici krije se suština – bez ljubavi nema života u punom smislu te reči. Postoji samo postojanje, bez dubine, bez smisla i bez pravog kretanja.

Zato pravi napredak ne počinje spolja, već iznutra. On počinje onog trenutka kada odlučimo da ne hranimo ono što nas razara, već da negujemo ono što nas gradi. Kada biramo razumevanje umesto osude, praštanje umesto gorčine i ljubav umesto distance.

Jer jedino ono što je izgrađeno na ljubavi ima snagu da traje. I jedino takav put, koliko god bio tih i neprimetan, vodi ka istinskom miru, prenosi Ona.