MUP Srpske prati proteste

Prevoznici su jutros od sedam časova, 23. marta, započeli nove proteste, a sve prate pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Kasno sinoć je Vlada Republike Srpske zatražila od MUP-a da preduzme sve aktivnosti i mjere kako bi spriječili najavljeni protest i blokade graničnih prelaza.

"U skladu sa zaključkom koji je Vlada Republike Srpske donijela na večerašnjoj telefonskoj sjednici, Ministarstvo unutrašnjih poslova neće dozvoliti da najavljena blokada granica i protest prevoznika teretnim motornim vozilima koje je najavilo Konzorcijum „Logistika“ ugrozi normalno odvijanje saobraćaja, kao i nesmetan prevoz roba i usluga. Apelujemo na Konzorcijum „Logistika“ poštuju zakonske propise i ne dovedu u pitanje normalno odvijanje saobraćaja na putevima", navode iz MUP-a.

Blokada prevoznika na GP Gradiška

Nema blokada u Srbiji i Crnoj Gori

Iako su u početku djelovali zajedno, prevoznici u Srbiji nisu organizovali nove blokade, dok su iste u Crnoj Gori zabranjene.

Juče je, 22. marta, kantonalna policija u FBiH zabranila okupljanje i blokade prevoznika.