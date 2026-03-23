MUP Srpske prati proteste

Autor:ATV
23.03.2026
07:55
Komentari:1
Prevoznici su jutros od sedam časova, 23. marta, započeli nove proteste, a sve prate pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Kasno sinoć je Vlada Republike Srpske zatražila od MUP-a da preduzme sve aktivnosti i mjere kako bi spriječili najavljeni protest i blokade graničnih prelaza.
"U skladu sa zaključkom koji je Vlada Republike Srpske donijela na večerašnjoj telefonskoj sjednici, Ministarstvo unutrašnjih poslova neće dozvoliti da najavljena blokada granica i protest prevoznika teretnim motornim vozilima koje je najavilo Konzorcijum „Logistika“ ugrozi normalno odvijanje saobraćaja, kao i nesmetan prevoz roba i usluga. Apelujemo na Konzorcijum „Logistika“ poštuju zakonske propise i ne dovedu u pitanje normalno odvijanje saobraćaja na putevima", navode iz MUP-a.
Iako su u početku djelovali zajedno, prevoznici u Srbiji nisu organizovali nove blokade, dok su iste u Crnoj Gori zabranjene.
Juče je, 22. marta, kantonalna policija u FBiH zabranila okupljanje i blokade prevoznika.
