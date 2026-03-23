Razvod nije bio kraj: Ana Ivanović povukla radikalan potez prema Švajnštajgeru

Vijest o razvodu Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera i dalje izaziva veliku pažnju javnosti, a kako stvari stoje, njihov odnos nije završen samo na privatnom, već i na poslovnom planu.

Stavili tačku i na zajednički biznis

Prema izvorima bliskim bivšem paru, nekadašnja teniska šampionka i proslavljeni njemački fudbaler donijeli su odluku da stave tačku ne samo na brak, već i na sve zajedničke poslovne projekte koji su im godinama donosili milionske prihode.

Njih dvoje su, dok su bili u skladnom odnosu, važili za jedan od najuticajnijih i najtraženijih parova u svijetu sporta i marketinga, a brojne svjetske kompanije angažovale su ih kao zaštitna lica svojih brendova.

Jasna odluka nakon razvoda

Kako izvor navodi, riječ je o ugovorima vrijednim milione evra, koji su obuhvatali promociju garderobe, sportske opreme, luksuznih satova, ali i kozmetičkih proizvoda. Njihova zajednička pojava bila je garant uspješne kampanje, jer su simbolizovali sklad, uspjeh i zdrav način života.

"Ana i Švajni su imali ozbiljne ugovore sa velikim kompanijama. Njihov imidž kao para bio je izuzetno cijenjen na tržištu. Međutim, nakon odluke o razvodu, teniserka je jasno stavila do znanja da ne želi da nastavlja bilo kakvu poslovnu saradnju sa bivšim mužem", tvrdi izvor upućen u situaciju.

Prema istim informacijama, njihov pravni tim obavijestio je sve kompanije sa kojima su sarađivali da će ubuduće moći da ih angažuju isključivo pojedinačno. Ova odluka, kako se navodi, donesena je sporazumno, ali i vrlo odlučno, bez namjere da se u budućnosti ponovo ukrste njihovi profesionalni putevi.

Bez zajedničkih projekata ubuduće

"Ni jedno ni drugo ne želi više zajedničke projekte. Smatraju da je to najčistiji i najjednostavniji način da svako nastavi dalje bez dodatnih komplikacija", dodaje izvor.

Dodatnu pažnju javnosti izazvale su i informacije o poslovnim poteškoćama sa kojima se Ana nedavno suočila. Naime, bivša teniserka je, kako smo ranije pisali, uložila čak tri miliona evra u pokretanje kozmetičkog biznisa, koji nije ostvario očekivani uspjeh.

Nesuglasice dodatno produbile razdor

Prema dostupnim informacijama, loša prodaja bila je samo jedan od problema. Navodno je Bastijan potraživao dio prihoda od tog posla, pozivajući se na ranije finansijske i bračne dogovore, što Ana nije željela da prihvati.

Upravo taj nesporazum dodatno je produbio jaz između nekadašnjih partnera i ubrzao donošenje odluke o potpunom razdvajanju, kako privatno, tako i poslovno, prenosi Kurir.