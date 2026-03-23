Svađali se, mirili, pa joj izgradio kuću i zaprosio je

23.03.2026

14:41

Ксенија Кнежевић
Foto: Youtube/Blic

Ksenija Knežević, u petom je mjesecu trudnoće i sa svojim izabranikom Nikolom čeka bebu.

Ksenija i Nikola Todorović su se vjerili na Santoriniju, a iako su planirali svadbu u maju ove godine, zbog trudnoće su trenutno odložili sve. Iako je Ksenija uvijek privlačila pažnju javnosti, njen partner Nikola Todorović vješto izbjegava medije, a njihova ljubavna priča podsjeća na pravi filmski scenario.

Iako se Ksenija bavi javnim poslom, njen vjerenik dolazi iz potpuno drugačijeg svijeta. Nikola je po struci arhitekta, ali je vremenom razvio sopstveni biznis i danas je suvlasnik nekoliko prodavnica burgera na različitim lokacijama u Beogradu.

Pored toga što je uspješan preduzetnik, Nikola je i strastveni kuvar, a pjevačica je ranije umjela da se pohvali kako on "kida kako kuva".

Zanimljiv je i podatak da Nikola potiče iz ugledne beogradske porodice, a njegov otac je advokat.

Svađali se i mirili tokom 11 godina ljubavi

Njihova veza traje više od decenije, ali nije uvijek sve bilo idealno. Ksenija i Nikola su u jednom trenutku imali kratkotrajni prekid, tokom kojeg je pjevačica navodno uplovila u romansu sa mladim glumcem Pavlom Mensurom. Međutim, vrlo brzo je shvatila kome pripada njeno srce.

Nakon pomirenja sa Nikolom, Ksenija je priznala: "Shvatili smo da je to to i evo sad živimo zajedno. Nema tu ništa interesantno, moj dugogodišnji dečko i ja smo i dalje zajedno".

Ненад Кнежевић Кнез-02112025

Scena

Nenad Knežević udaje kćerku: Svima nam je drago jer će da ozvaniče vezu

Kruna njihovog pomirenja bio je zajednički život, i to u kući koju je Nikola, kao arhitekta, lično napravio i poklonio svojoj ljepšoj polovini.

Njihova ljubavna priča je nakon toga dobila još jedno romantično poglavlje kada je Ksenija na društvenim mrežama pokazala raskošni vjerenički prsten, a prosidba je pala na bajkovitom Santoriniju, što je tada izazvalo lavinu čestitki.

Sada, nakon romantične vjeridbe i useljenja u zajednički dom, par željno iščekuje prinovu. Ksenija ističe da trudnoću podnosi odlično, da nema mučnine i da su oboje presrećni zbog vijesti koja ih je zatekla, prenio je Blic.

(telegraf)

Pročitajte više

Ксенија Кнежевић: Разболела сам се јер сам проблеме гурала под тепих

Scena

Ksenija Knežević: Razbolela sam se jer sam probleme gurala pod tepih

2 god

0
Ненад Кнежевић удаје кћерку: Свима нам је драго јер ће да озваниче везу

Scena

Nenad Knežević udaje kćerku: Svima nam je drago jer će da ozvaniče vezu

4 mj

0
Преминула мајка Ненада Кнежевића Кнеза

Scena

Preminula majka Nenada Kneževića Kneza

7 mj

0
Стевандић са Мандићем и Кнежевићем: Балкану најпотребнији мир и стабилност

Republika Srpska

Stevandić sa Mandićem i Kneževićem: Balkanu najpotrebniji mir i stabilnost

6 mj

0

Više iz rubrike

Здравко Чолић - бачена бомба на кућу

Scena

Zdravko Čolić saslušan u tužilaštvu

5 h

0
НЕ ТРЕБА ВАМ ЛАЈФ КОУЧ, ТРЕБА ВАМ ОВА ПРЕДСТАВА

Scena

NE TREBA VAM LAJF KOUČ, TREBA VAM OVA PREDSTAVA

6 h

0
Чак Норис

Scena

Kako je nastala legendarna scena borbe Brusa Lija i Čaka Norisa u rimskom Koloseumu

6 h

0
Ива Штрљић

Scena

"Desi se da vam se dijete ne dogodi" Naša glumica (48) otvoreno o majčinstvu

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

12

Na puteve u dijelu BiH stižu nove moćne kamere

16

12

Bolno obraćanje Vedrane Rudan: ''Dvije godine umirem, doktori su mi obećali brzu smrt''

16

05

Rastu plate: Dom naroda podržao izmjene Zakona

16

00

Zadatak izluđuje hiljade ljudi: Netačni odgovori se nižu

16

00

Trudna kćerka popularnog pjevača

