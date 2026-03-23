Svađali se, mirili, pa joj izgradio kuću i zaprosio je

Ksenija Knežević, u petom je mjesecu trudnoće i sa svojim izabranikom Nikolom čeka bebu.

Ksenija i Nikola Todorović su se vjerili na Santoriniju, a iako su planirali svadbu u maju ove godine, zbog trudnoće su trenutno odložili sve. Iako je Ksenija uvijek privlačila pažnju javnosti, njen partner Nikola Todorović vješto izbjegava medije, a njihova ljubavna priča podsjeća na pravi filmski scenario.

Iako se Ksenija bavi javnim poslom, njen vjerenik dolazi iz potpuno drugačijeg svijeta. Nikola je po struci arhitekta, ali je vremenom razvio sopstveni biznis i danas je suvlasnik nekoliko prodavnica burgera na različitim lokacijama u Beogradu.

Pored toga što je uspješan preduzetnik, Nikola je i strastveni kuvar, a pjevačica je ranije umjela da se pohvali kako on "kida kako kuva".

Zanimljiv je i podatak da Nikola potiče iz ugledne beogradske porodice, a njegov otac je advokat.

Svađali se i mirili tokom 11 godina ljubavi

Njihova veza traje više od decenije, ali nije uvijek sve bilo idealno. Ksenija i Nikola su u jednom trenutku imali kratkotrajni prekid, tokom kojeg je pjevačica navodno uplovila u romansu sa mladim glumcem Pavlom Mensurom. Međutim, vrlo brzo je shvatila kome pripada njeno srce.

Nakon pomirenja sa Nikolom, Ksenija je priznala: "Shvatili smo da je to to i evo sad živimo zajedno. Nema tu ništa interesantno, moj dugogodišnji dečko i ja smo i dalje zajedno".

Kruna njihovog pomirenja bio je zajednički život, i to u kući koju je Nikola, kao arhitekta, lično napravio i poklonio svojoj ljepšoj polovini.

Njihova ljubavna priča je nakon toga dobila još jedno romantično poglavlje kada je Ksenija na društvenim mrežama pokazala raskošni vjerenički prsten, a prosidba je pala na bajkovitom Santoriniju, što je tada izazvalo lavinu čestitki.

Sada, nakon romantične vjeridbe i useljenja u zajednički dom, par željno iščekuje prinovu. Ksenija ističe da trudnoću podnosi odlično, da nema mučnine i da su oboje presrećni zbog vijesti koja ih je zatekla, prenio je Blic.

