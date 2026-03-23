Bolno obraćanje Vedrane Rudan: ''Dvije godine umirem, doktori su mi obećali brzu smrt''

Književnica Vedrana Rudan često kroz svoje kolumne otkriva kako izgleda njena borba sa opakom bolešću.

Iako prognoze nisu bile dobre i ona je često na odjeljenju onkologije gdje prima terapiju, ne odustaje od borbe.

Vedrana Rudan u najnovijoj kolumni piše o tome kako su je već prije dvije godine, kada je i saznala za rijedak oblik kancera, pripremali na najgore. Njenu kolumnu prenosimo u cjelosti:

- Dvije godine umirem i ništa se ne dešava. Doktori su mi obećali brzu smrt, ukućani skrivaju koliko im je dosta. Loši smo glumci.

Znam da je ljutnja vještačka, žrtva glumljena, a života pun k****. Želiš da pobjegnem, ali nemaš kuda. Druga strana je dobra i pristojna. Šta želiš? Šta želiš? Kako mogu da ti pomognem?

Ovo pitanje ne smijem da postavim jer bi njegova dobra ponuda uskoro mogla da se pretvori u moj histeričan vrisak. Niko ovdje nikome ne želi da pomogne. Ne smiješ da pitaš, šta želiš, šta želiš jer će te ispitivati dok ne kreneš da urlaš. Ja ipak već vrištim.

Šta je s njim očajno, te nije briga kao ni njega šta je s tobom. Ćutati? Gutati? Vrištati? Je li ovo rak ili nemogućnost bijega? Da mu ponudiš pranje suđa? To dugo traje. Zato ga šaljem u auto pa po hljeb. Neka se zadrži duže.

Ovo će pročitati Mira, govorim Kati. Misliš? Misliš da je to to? Ne znam. Rak mi je izbrisao instinkte. Donio je hljeb? Smijem se. Baš me briga. Najteže mi je vraćati ubode koji ne bodu nego nerviraju. Grozno je osjećati krivicu prema nekome. Osjećaš samo svrab i potrebu da nestaneš.

Ja sam kriva? Jaaa? Neka ti bude. Ja sam kriva, kriva, kriva. Pustimo lažnu glumu, lažnu priču, lažna nervozna prepiranja jedinog koji zna istinu. Gdje su mi krila? Daj mi krila. Ostala bih da smo oni stari.

Ovako… ostajem iako smo oni stari. Buljim u sto. U mene gleda flaster. Ružičasti morfijum na desnom ramenu - piše Vedrana u kolumni.

Operisala se 2024. godine

Podsjetimo, Vedrana je prije godinu i po dana otkrila da ima rak, a onda je isti i operisala. Kako je tada govorila samo 5 odsto ljudi može da se operiše.

- Negde sam naletela da od prvih simptoma do smrti imaš čak tri mjeseca da prevariš muža, razbaštiniš djecu ili ljubavnika pošalješ u k***c. I nije neki rok. Samo 5 odsto sretnika može da se operiše. Ta sam.

Najprije sam otišla u Svetu Nedelju u Radiochirurgiu da mi rak spale prije operacije. Spalili su mi rak i džep jer nisam "ušla u kvotu". Ležala sam u krevetu, operisana, ostala sam bez komada jetre i još nekih komada - rekla je između ostalog Vedrana nakon intervencije.

Kako je rekla u jednoj od posljednjih kolumni, u svađi je sa sinom: "Odlučila sam, nećeš dobiti ni komadić kuće", prenosi Telegraf.rs.