Za 15 minuta 110 evra: Da li su ovi radnici najplaćeniji na Balkanu

23.03.2026

15:19

Poslednjih godina građani Hrvatske sve češće primjećuju problem pronalaženja dobrog majstora, a još teže je i platiti ga.

Cijene radova poput renoviranja stana, popravke instalacija ili manjih kućnih zahvata značajno su porasle, često iznenađujući one koji se sećaju nižih iznosa od prije samo nekoliko godina.

Razlozi za poskupljenje su višestruki: nedostatak radne snage, odlazak majstora u inostranstvo, rast cijena materijala i opšti skok troškova života. Najveći nedostatak u Hrvatskoj je kod građevinskih i instalaterskih majstora – zanata ključnih za gradnju i renoviranje.

Danas se za usluge keramičara, elektroinstalatera ili fasadera često pravi lista čekanja.

Jedan Hrvat na Reditu je pitao kakvo je stanje na tržištu vodoinstalaterskih poslova u Hrvatskoj, jer planira da se vrati iz inostranstva i otvori sopstvenu firmu. Želio je da sazna da li ima posla i isplati li se otvoriti novu firmu pored postojećih.

Komentari su bili jednoglasni – odmah se vratiti. Jedan korisnik je naveo primjer: "Ovu nedjelju su mi hitno trebali vodoinstalatera za posao od dva dana da bi gradilište moglo da funkcioniše. Zvao sam najmanje 20 ozbiljnih majstora – niko nije mogao prije Uskrsa, mnogi ni do 1. jula – 1. avgusta ove godine".

Posla ima uvijek

Stručnjaci i iskusni majstori potvrđuju: posla ima uvijek dovoljno, a dobar vodoinstalater može da bira koje poslove će uzeti.

Posebna prednost je ako majstor radi u timu sa keramičarom, jer klijentima odgovara da isti tim odradi i vodu i keramiku, što omogućava da se zaradi par stotina evra više po projektu.

Primjer stvarnog tržišta: za jednostavnu zamjenu dva ventila na vodokotliću jedan majstor je naplatio 110 evra za 15 minuta posla, bez računa – što pokazuje koliko su dobri majstori traženi i koliko mogu da naplate svoje usluge.

(Dnevno.hr)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

