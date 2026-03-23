Не бацајте љуске од кромпира: Ево за шта их све можете користити у кући и у башти

Аутор:АТВ
23.03.2026
За већину људи љуске од кромпира завршавају у смећу чим се поврће огули.
Међутим, ријеч је о изузетно вриједној сировини која може замијенити бројне купљене производе, уштедјети новац и помоћи очувању околине.
Они који знају ову „тајну“ често их скупљају током зиме како би их искористили у прољеће – за богатију бербу и уреднији врт.
У башти љуске кромпира дјелују као органско ђубриво богато калијумом и скробом. Посебно погодују биљкама попут рибизле, огрозда и ружа.
Довољно је закопати их испод грмља у прољеће или јесен, а биљке ће узвратити обилним цвјетањем и крупнијим плодовима – без потребе за скупим хемикалијама.
Љуске кромпира могу послужити и као природни инсектицид. Инфузија направљена од њих ефикасно помаже против лисних уши и других штеточина.
Потребно је прелити љуске кипућом водом, оставити да одстоје један дан, затим проциједити и попрскати биљке. Резултат су здрави плодови без трагова хемије.
За компост, љуске кромпира су идеалан додатак јер убрзавају разградњу и обогаћују смјесу храњивим материјама попут душика и калијума.
Препоручује се да се прије одлагања уситне или осуше, како не би привукле глодаре. Тако добијени компост биће растресит и изузетно храњив.
Њихова примјена не завршава у врту. Свјеже љуске могу послужити за чишћење загорјелих тава и посуђа.
Захваљујући скробу и влакнима, дјелују као благи абразив који уклања тврдокорне мрље без оштећења површине и без употребе хемикалија.
Одвар од љуски кромпира одличан је за чишћење сребра и прибора за јело.
Довољно је потопити прибор у топлу течност неколико минута, испрати и осушити – метал ће поново заблистати без агресивних средстава.
Осушене и самљевене љуске могу се користити и у исхрани. Као додатак тијесту, чине пецива мекшим и прозрачнијим, а уједно смањују потрошњу брашна.
Палачинке, колачи и пите уз овај додатак дуже остају свјежи, на задовољство укућана и уз мањи трошак, преноси Хелиосгравина.
