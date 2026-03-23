Не бацајте љуске од кромпира: Ево за шта их све можете користити у кући и у башти

Аутор:

АТВ

23.03.2026

15:00

Коментари:

0
Фото: pexels/Antara Verma

За већину људи љуске од кромпира завршавају у смећу чим се поврће огули.

Међутим, ријеч је о изузетно вриједној сировини која може замијенити бројне купљене производе, уштедјети новац и помоћи очувању околине.

Паре, марке

БиХ

Милић: ФБиХ наставља са дискриминацијом пензионера у Српској

Они који знају ову „тајну“ често их скупљају током зиме како би их искористили у прољеће – за богатију бербу и уреднији врт.

Природно ђубриво за врт и воћњак

У башти љуске кромпира дјелују као органско ђубриво богато калијумом и скробом. Посебно погодују биљкама попут рибизле, огрозда и ружа.

Довољно је закопати их испод грмља у прољеће или јесен, а биљке ће узвратити обилним цвјетањем и крупнијим плодовима – без потребе за скупим хемикалијама.

policija rs 3

Хроника

Ухапшени Бањалучани, заплијењени кокаин и паре

Природна заштита од штеточина

Љуске кромпира могу послужити и као природни инсектицид. Инфузија направљена од њих ефикасно помаже против лисних уши и других штеточина.

Потребно је прелити љуске кипућом водом, оставити да одстоје један дан, затим проциједити и попрскати биљке. Резултат су здрави плодови без трагова хемије.

Одличне за компост

За компост, љуске кромпира су идеалан додатак јер убрзавају разградњу и обогаћују смјесу храњивим материјама попут душика и калијума.

Препоручује се да се прије одлагања уситне или осуше, како не би привукле глодаре. Тако добијени компост биће растресит и изузетно храњив.

Ксенија Кнежевић-23032026

Сцена

Свађали се, мирили, па јој изградио кућу и запросио је

Помажу и у кухињи

Њихова примјена не завршава у врту. Свјеже љуске могу послужити за чишћење загорјелих тава и посуђа.

Захваљујући скробу и влакнима, дјелују као благи абразив који уклања тврдокорне мрље без оштећења површине и без употребе хемикалија.

Сјај за сребро без хемије

Одвар од љуски кромпира одличан је за чишћење сребра и прибора за јело.

Довољно је потопити прибор у топлу течност неколико минута, испрати и осушити – метал ће поново заблистати без агресивних средстава.

Дом народа ПС БиХ

БиХ

Уврштене на дневни ред измјене Закона којим се омогућава укидање акциза на гори, СНСД затражио паузу

Додатак за пецива

Осушене и самљевене љуске могу се користити и у исхрани. Као додатак тијесту, чине пецива мекшим и прозрачнијим, а уједно смањују потрошњу брашна.

Палачинке, колачи и пите уз овај додатак дуже остају свјежи, на задовољство укућана и уз мањи трошак, преноси Хелиосгравина.

Прочитајте више

Одузето оружје и муниција од два лица из Требиња и Гацка

Хроника

Одузето оружје и муниција од два лица из Требиња и Гацка

2 ч

0
Умро власник OnlyFansa

Свијет

Умро власник OnlyFansa

2 ч

0
Ватрогасци, пожар

Остали спортови

Незапамћена трагедија: Позната новинарка и њено троје дјеце погинули у језивом пожару

2 ч

0
Ниче нова економска сила Европе

Економија

Ниче нова економска сила Европе

2 ч

0

Више из рубрике

Ораси

Савјети

Ево како да горким орасима вратите укус

1 д

0
Одмах вратите на полицу: Један знак открива да је пилетина за бацање

Савјети

Одмах вратите на полицу: Један знак открива да је пилетина за бацање

1 д

0
Храна

Савјети

Често подгријавате храну? Пазите ово може бити опасно

3 д

0
Ни случајно не купујте јаја ако на њима примјетите овај детаљ

Савјети

Ни случајно не купујте јаја ако на њима примјетите овај детаљ

3 д

0

