Ево како да горким орасима вратите укус

Аутор:

АТВ

21.03.2026

20:18

Ораси
Фото: pexels/Dmitry Demidov

Разбили сте љуску ораха или сте их отворили већ ољушћене из кесе, спремни за колач или ужину, а онда - разочарање.

Умјесто благог, орашастог укуса, дочекала вас је непријатна горчина.

Ово је ситуација која се дешава много чешће него што мислите, али добра вијест је да горки ораси не морају одмах у канту за смеће. Постоји неколико једноставних трикова који могу да им врате пријатан укус и учине их поново савршеним за јело или припрему посластица.

Потапање у води - најједноставнији трик који даје резултате

Један од најефикаснијих начина да ублажите горчину јесте потапање ораха у воду.

Очишћена језгра ставите у дубљу посуду и прелијте водом собне температуре тако да буду потпуно прекривена.

Након кратког стајања, проспите воду и сипајте нову.

Овај поступак поновите неколико пута - на тај начин се уклања танак слој са ораха који је најчешћи узрок горког укуса.

Кратко пржење појачава укус и уклања горчину

badem pixabay

Здравље

Који орашасти плод је најздравији: Бадеми, ораси или пистаћи?

Ако желите интензивнији укус, испробајте сљедећи трик.

Ставите орахе у сув, загријан тигањ и лагано их пропржите уз стално мјешање.

Осим што ће горчина нестати, ораси ће добити богатију арому и постати идеални за колаче, торте и разне десерте.

Бланширање - рјешење за тврдокорну горчину

Још један ефикасан начин је кратко бланширање, односно кување у води.

Овај поступак помаже да се уклони горка кожица која обавија језгро. Након тога, ораси су спремни за употребу и имају знатно блажи укус.

Мали трик за слатке рецепте који прави разлику

Ако орахе користите за колаче, постоји још један једноставан начин да их "спасите".

ilu-strudla-28082025

Савјети

Рецепт за штрудлу с орасима коју сигурно нисте пробали

Кратко их пропржите у тигању уз додатак мало шећера или меда. На тај начин не само да ћете уклонити горчину, већ ћете добити и благу карамелизовану ноту која подиже укус сваког десерта.

Зашто ораси уопште постају горки?

Горчина се најчешће јавља када ораси дуго стоје или се чувају у неадекватним условима - на топлом, свјетлом месту или у отвореној амбалажи, преноси Телеграф.рс.

Зато је важно да их држите у херметички затвореној посуди, на хладном и тамном мјесту. Још боља опција је чување у фрижидеру или замрзивачу, гдје ће дуже задржати свјежину и пун укус.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Ораси-орах

Здравље

Како шака ораха може да спаси срце?

2 седм

0
Ова намирница смањује обим струка за само четири недјеље

Савјети

Ова намирница смањује обим струка за само четири недјеље

3 мј

0
Шест разлога зашто бисте требали конзумирати орахе свако јутро

Савјети

Шест разлога зашто бисте требали конзумирати орахе свако јутро

4 мј

0
Баклава без кора с орасима и јогуртом: Сочнија од оригиналне, а зачас готова

Савјети

Баклава без кора с орасима и јогуртом: Сочнија од оригиналне, а зачас готова

4 мј

0

Више из рубрике

Одмах вратите на полицу: Један знак открива да је пилетина за бацање

Савјети

Одмах вратите на полицу: Један знак открива да је пилетина за бацање

3 ч

0
Храна

Савјети

Често подгријавате храну? Пазите ово може бити опасно

1 д

0
Ни случајно не купујте јаја ако на њима примјетите овај детаљ

Савјети

Ни случајно не купујте јаја ако на њима примјетите овај детаљ

1 д

0
Корпа пуна васкршњих јаја у различитим бојама.

Савјети

За најљепше обојена васкршња јаја потребан вам је само купус

1 д

0
