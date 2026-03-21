Ево како да горким орасима вратите укус

21.03.2026
Разбили сте љуску ораха или сте их отворили већ ољушћене из кесе, спремни за колач или ужину, а онда - разочарање.
Умјесто благог, орашастог укуса, дочекала вас је непријатна горчина.
Ово је ситуација која се дешава много чешће него што мислите, али добра вијест је да горки ораси не морају одмах у канту за смеће. Постоји неколико једноставних трикова који могу да им врате пријатан укус и учине их поново савршеним за јело или припрему посластица.
Један од најефикаснијих начина да ублажите горчину јесте потапање ораха у воду.
Очишћена језгра ставите у дубљу посуду и прелијте водом собне температуре тако да буду потпуно прекривена.
Након кратког стајања, проспите воду и сипајте нову.
Овај поступак поновите неколико пута - на тај начин се уклања танак слој са ораха који је најчешћи узрок горког укуса.
Кратко пржење појачава укус и уклања горчину
Ако желите интензивнији укус, испробајте сљедећи трик.
Ставите орахе у сув, загријан тигањ и лагано их пропржите уз стално мјешање.
Осим што ће горчина нестати, ораси ће добити богатију арому и постати идеални за колаче, торте и разне десерте.
Још један ефикасан начин је кратко бланширање, односно кување у води.
Овај поступак помаже да се уклони горка кожица која обавија језгро. Након тога, ораси су спремни за употребу и имају знатно блажи укус.
Мали трик за слатке рецепте који прави разлику
Ако орахе користите за колаче, постоји још један једноставан начин да их "спасите".
Кратко их пропржите у тигању уз додатак мало шећера или меда. На тај начин не само да ћете уклонити горчину, већ ћете добити и благу карамелизовану ноту која подиже укус сваког десерта.
Горчина се најчешће јавља када ораси дуго стоје или се чувају у неадекватним условима - на топлом, свјетлом месту или у отвореној амбалажи, преноси Телеграф.рс.
Зато је важно да их држите у херметички затвореној посуди, на хладном и тамном мјесту. Још боља опција је чување у фрижидеру или замрзивачу, гдје ће дуже задржати свјежину и пун укус.
