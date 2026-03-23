Logo
Large banner

Свађали се, мирили, па јој изградио кућу и запросио је

23.03.2026

14:41

Коментари:

0
Ксенија Кнежевић
Фото: Youtube/Blic

Ксенија Кнежевић, у петом је мјесецу трудноће и са својим изабраником Николом чека бебу.

Ксенија и Никола Тодоровић су се вјерили на Санторинију, а иако су планирали свадбу у мају ове године, због трудноће су тренутно одложили све. Иако је Ксенија увијек привлачила пажњу јавности, њен партнер Никола Тодоровић вјешто избјегава медије, а њихова љубавна прича подсјећа на прави филмски сценарио.

Иако се Ксенија бави јавним послом, њен вјереник долази из потпуно другачијег свијета. Никола је по струци архитекта, али је временом развио сопствени бизнис и данас је сувласник неколико продавница бургера на различитим локацијама у Београду.

Поред тога што је успјешан предузетник, Никола је и страствени кувар, а пјевачица је раније умјела да се похвали како он "кида како кува".

Занимљив је и податак да Никола потиче из угледне београдске породице, а његов отац је адвокат.

Свађали се и мирили током 11 година љубави

Њихова веза траје више од деценије, али није увијек све било идеално. Ксенија и Никола су у једном тренутку имали краткотрајни прекид, током којег је пјевачица наводно упловила у романсу са младим глумцем Павлом Менсуром. Међутим, врло брзо је схватила коме припада њено срце.

Након помирења са Николом, Ксенија је признала: "Схватили смо да је то то и ево сад живимо заједно. Нема ту ништа интересантно, мој дугогодишњи дечко и ја смо и даље заједно".

Круна њиховог помирења био је заједнички живот, и то у кући коју је Никола, као архитекта, лично направио и поклонио својој љепшој половини.

Њихова љубавна прича је након тога добила још једно романтично поглавље када је Ксенија на друштвеним мрежама показала раскошни вјеренички прстен, а просидба је пала на бајковитом Санторинију, што је тада изазвало лавину честитки.

Сада, након романтичне вјеридбе и усељења у заједнички дом, пар жељно ишчекује принову. Ксенија истиче да трудноћу подноси одлично, да нема мучнине и да су обоје пресрећни због вијести која их је затекла, пренио је Блиц.

(телеграф)

Подијели:

Тагови :

Ksenija Knežević

Ненад Кнежевић Кнез

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

12

На путеве у дијелу БиХ стижу нове моћне камере

16

12

Болно обраћање Ведране Рудан: ''Двије године умирем, доктори су ми обећали брзу смрт''

16

05

Расту плате: Дом народа подржао измјене Закона

16

00

Задатак излуђује хиљаде људи: Нетачни одговори се нижу

16

00

Трудна кћерка популарног пјевача

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner