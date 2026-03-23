НЕ ТРЕБА ВАМ ЛАЈФ КОУЧ, ТРЕБА ВАМ ОВА ПРЕДСТАВА

ПР
23.03.2026
10:16
Четврти Априлили Фест у Бањалуци отварамо уз монодраму која не штеди никога, па ни вас.
„Лајф Коуч“, аутора и извођача Драгана Маринковића Маце, доноси брутално искрен и духовит поглед на савремени живот. Уз смијех који ослобађа, али и погађа, пролазимо кроз свијет лажних вриједности, површних односа и моралне конфузије. (1. Април, СД Центар)
Аутор говори о човјеку који покушава остати свој у свијету који слијепо трчи за трендовима.
„Лајф Коуч“ је духовита, горка и брутално искрена монодрама која разбија табуе, разоткрива лицемјерје и подсјећа гдје заправо станује срећа.
На крају, кроз смијех који се стишава, остаје порука:
„Не треба вам лајф коуч – треба вам храброст да волите.”
УЛАЗНИЦЕ СУ У ПРОДАЈИ: gigstix.ba
Продајна мјеста Бања Лука:
ПОШТЕ СРПСКЕ, Краља Петра И Карађорђевића 93
ПОШТЕ СРПСКЕ, Трг Републике Српске 1
Организатор јединственог фестивалског концепта у Босни и Херцеговини је Суппорт Маркетинг Центар, уз подршку Града Бањалука.
Видимо се у облаку забаве!
“Априлили Фест” Бањалука
1-3. април 2026.
