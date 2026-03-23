Logo
Large banner

НЕ ТРЕБА ВАМ ЛАЈФ КОУЧ, ТРЕБА ВАМ ОВА ПРЕДСТАВА

Извор:

ПР

23.03.2026

10:16

Коментари:

0
Фото: PR

Четврти Априлили Фест у Бањалуци отварамо уз монодраму која не штеди никога, па ни вас.

„Лајф Коуч“, аутора и извођача Драгана Маринковића Маце, доноси брутално искрен и духовит поглед на савремени живот. Уз смијех који ослобађа, али и погађа, пролазимо кроз свијет лажних вриједности, површних односа и моралне конфузије. (1. Април, СД Центар)

Аутор говори о човјеку који покушава остати свој у свијету који слијепо трчи за трендовима.

„Лајф Коуч“ је духовита, горка и брутално искрена монодрама која разбија табуе, разоткрива лицемјерје и подсјећа гдје заправо станује срећа.

На крају, кроз смијех који се стишава, остаје порука:

„Не треба вам лајф коуч – треба вам храброст да волите.”

УЛАЗНИЦЕ СУ У ПРОДАЈИ: gigstix.ba

Продајна мјеста Бања Лука:

ПОШТЕ СРПСКЕ, Краља Петра И Карађорђевића 93

ПОШТЕ СРПСКЕ, Трг Републике Српске 1

Организатор јединственог фестивалског концепта у Босни и Херцеговини је Суппорт Маркетинг Центар, уз подршку Града Бањалука.

Видимо се у облаку забаве!

“Априлили Фест” Бањалука

1-3. април 2026.

Подијели:

Тагови :

APRILILI FEST

Dragan Marinković Maca

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

35

Детаљи несреће на аеродрому: Пилот и копилот подлегли повредама

10

32

Хапшење у Бањалуци: "Пала" два лица због крађе аута, возила враћена власницима

10

23

Здравко Чолић саслушан у тужилаштву

10

19

Пеулић: Данас ћемо одлучити о даљим корацима

10

16

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner