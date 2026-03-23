Logo
Large banner

Здравко Чолић саслушан у тужилаштву

Аутор:

АТВ

23.03.2026

10:23

Коментари:

0
Здравко Чолић - бачена бомба на кућу
Фото: Youtube screenshot

Здравко Чолић саслушан је овог јутра у Вишем јавном тужилаштву у Београду које води истрагу против осумњичених за бомбашки напад на његову кућу. Он је током испитивања рекао да не зна ко стоји иза напада на његову кућу.

Здравко Чолић се није придружио кривичном гоњењу осумњичених, а у полицији је рекао да “никоме ништа не дугује и нема сукобе”.

"Током испитивања Чолић је навео да није тип човјека који улази у сукобе, нарочито не у сукобе због којих би га неко на овакав начин напао. Рекао је да се не придружује кривичном гоњењу, јер сматра да су ухапшени само извршиоци нечијег налога", открива извор.

Познати пјевач навео је и да је у вријеме бомбашког напада био у Загребу и да није био у кући, али да се смирио када је сазнао да су му кћерке и супруга добро и да нико није повријеђен, пише Курир.

Кућа Здравка Чолић

Према незваничним информацијама, рекао је и да ни кућа није претрпјела велика оштећења.

Чола је у Палату правде стигао јутрос нешто пре 8 сати у друштву сарадника. У тужилаштву се задржао око сат времена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner