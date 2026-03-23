Уврштене на дневни ред измјене Закона којим се омогућава укидање акциза на гори, СНСД затражио паузу

23.03.2026
14:41
Делегат СДС-а у Дому народа ПСБиХ Желимир Нешковић предложио је да се на дневни ред као друга тачка дневног реда уврсте измјене Закона о акцизама у БиХ, које је раније усвојио Представнички дом ПСБиХ, што је касније усвојено с девет гласова за и шест против, уз потребне ентитетске већине.
Кад је ова тачка дошла на дневни ред, Средоје Новић испред СНСД-а је затражио паузу.
Замјеник предсједавајућег Дома народа ПСБиХ Никола Шпирић (СНСД) је рекао да ако ово усвоје, биће казнена експедиција за Републику Српску, а да он то неће допустити. Навео је да неће радити мимо устава и закона и да неће давати кворум. Истакао је да Управа за индиректно опорезивање није изнијела свој став о овом питању, што је према његовом мишљењу нужно.
Замјеник предсједавајућег Дома народа ПСБиХ Драган Човић је током расправе замолио да ова хитна сједница остане на 19 тачака које су раније уврштене , а да се послије ове закаже друга, на којој ће бити и те тачке дневног реда.
Човић је казао да не може схватити да је нешто важније од европских закона, па да се предлажу да буду прије уврштене на дневни ред. Подсјетио је да нити једну сједницу нису завршили у протеклих неколико мјесеци, преноси Аваз.
