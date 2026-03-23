Logo
Large banner

Умро власник OnlyFansa

Аутор:

АТВ

23.03.2026

14:09

Коментари:

0
Фото: Facebook

Милијардер и власник OnlyFansa Лео Радвински, преминуо је у 43. години, након "дуге и тешке болести".

Милијардер и власник веб-сајта за одрасле Лео Радвински, преминуо је у 43. години од рака.

Портпарол сајта је у саопштењу за Дејли мејл рекао да је компанија „дубоко тужна“ због његове смрти.

"Лео је преминуо мирно након дуге борбе са раком", рекао је портпарол. "Његова породица је затражила приватност у овом тешком тренутку".

Украјинско-амерички бизнисмен имао је богатство процењено на 4,7 милијарди долара, углавном захваљујући већинском власништву његове фирме Fenix ​​International Limited над OnlyFans-om.

Био је директор и већински акционар компаније, а такође је био познати филантроп и анђеоски инвеститор.

Радвински је преузео OnlyFans 2018. године од породице Стокли у Уједињеном Краљевству, а сајт се брзо проширио под његовим надзором.

У 2024. години, корисници су потрошили рекордних 7,2 милијарде долара на платформи за претплату, а Радвински је себи исплатио 1,8 милијарди долара дивиденди од 2021. до 2025. године, према подацима Блумберга.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner