Ко је прислушкивао Сијарта? Орбан наредио истрагу

АТВ
23.03.2026
13:27
Мађарски премијер Виктор Орбан наредио је да се спроведе истрага у вези са прислушкивањем министра спољних послова Мађарске Петера Сијарта.
"Имамо посла са два озбиљна проблема: постоје докази да је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто прислушкиван, а имамо и назнаке ко би могао да стоји иза тога. Ово мора одмах бити истражено", објавио је Орбан на "Иксу".
Позивајући се на неименованог европског безбједносног званичника, лист "Вашингтон пост" објавио је у суботу, 21. марта, да је Сијарто годинама редовно телефонирао током пауза на састанцима ЕУ како би обавијестио свог руског колегу Сергеја Лаврова о "извјештајима уживо о томе шта је разговарано".
Портпарол мађарске владе Золтан Ковач објавио је данас процурјели аудио-снимак новинара Саболча Пањија, у којем он признаје да је дао Сијартове бројеве телефона страним обавјештајним службама ради праћења његових позива.
Сијарто је одбацио ту вијест као лажну.
"Запањујуће је да ме је, уз активну сарадњу мађарског новинара, једна или више страних обавјештајних служби прислушкивала", рекао је Сијарто у видео-снимку на "Фејсбуку".
Он је напоменуо да је мађарски новинар који је умијешан у прислушкивање повезан са проукрајинском опозицијом.
"Прво што ми пада на памет је шок да су, уз учешће мађарског новинара, један или више чланова мађарске Владе активно прислушкивани. За гађење је што тај мађарски новинар, који одржава активне контакте са обавјештајним службама, припада уским круговима странке Тиса", истакао је Сијарто.
Сијарто је навео да је Пањи могао бити искориштен за "стварање проукрајинске владе" у Мађарској.
Пањи је рекао Ројтерсу да је Влада користила методе тајне службе да би открила информације о комуникацији са изворима, преноси Срна.
