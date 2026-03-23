Ухапшени Бањалучани, заплијењени кокаин и паре

Аутор:Стеван Лулић
23.03.2026
14:49
Коментари:0
Двојица Бањалучана ухапшена су у великој акцији МУП-а Републике Српске и Полицијске управе Градишка у којој је заплијењена велика количина кокаина и новца.
У акцији су ухапшени Н.М. и Б.К, оба из Бања Луке, због постојања основа сумње да су извршили КД "Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.
У претресу једне локације у Бањалуци и возила које користе ухапшени одузето је око 150 грама опојне дроге кокаин, мања количина опојне дроге марихуана и хашиш, око 8.500,00 КМ, силиконска маска за лице, перика и гумене рукавице, више мобилних телефона и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку.
Осим тога, претресен је и терена у ближој околини локације коју су користили ухапшени, а том приликом пронађено је 1,215 грама бруто масе кокаина.
"Након завршене криминалистичке обраде лица лишена слободе ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу, бити предата у надлежност и даље поступање ОЈТ Бањалука", кажу из МУП-а Српске.
