Ухапшени Бањалучани, заплијењени кокаин и паре

Аутор:

Стеван Лулић

23.03.2026

14:49

Коментари:

0
Двојица Бањалучана ухапшена су у великој акцији МУП-а Републике Српске и Полицијске управе Градишка у којој је заплијењена велика количина кокаина и новца.

У акцији су ухапшени Н.М. и Б.К, оба из Бања Луке, због постојања основа сумње да су извршили КД "Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.

У претресу једне локације у Бањалуци и возила које користе ухапшени одузето је око 150 грама опојне дроге кокаин, мања количина опојне дроге марихуана и хашиш, око 8.500,00 КМ, силиконска маска за лице, перика и гумене рукавице, више мобилних телефона и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку.

Осим тога, претресен је и терена у ближој околини локације коју су користили ухапшени, а том приликом пронађено је 1,215 грама бруто масе кокаина.

"Након завршене криминалистичке обраде лица лишена слободе ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу, бити предата у надлежност и даље поступање ОЈТ Бањалука", кажу из МУП-а Српске.

