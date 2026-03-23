Logo
Large banner

Drastičan pad cijene nafte: Par Trampovih rečenica izazvalo "šok" na berzama

Autor:

ATV

23.03.2026

13:52

Komentari:

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу
Foto: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Nedugo nakon što je Donald Tramp najavio obustavu napada na iransku energetsku infrastrukturu, cijene nafte su pale.

Prema zvaničnim berzanskim podacima, cijene nafte su pale preko 13 odsto. Brent sirova nafta (Brent crude oil) pala je za oko 17 dolara, odnosno 15 odsto, na najniži nivo u sedmici od 96 dolara po barelu.

Američka nafta Vest Teksas intermidijet (West Texas Intermediate) pala je za 13 dolara ili oko 13,5 odsto, na najniži nivo u sedmici od 85,28 dolara.

Osim nafte, u padu su i cijene gasa

Takođe, fjučersi na berzi su naglo porasli nakon što je predsjednik Donald Tramp izjavio da su SAD i Iran vodili produktivne razgovore.

Доналд Трамп-120032026

Obrt na Bliskom istoku: Tramp razgovarao sa Irancima, naredio obustavu napada

Fjučersi Dau Džons industrijal averadža (Dow Jones Industrial Average) skočili su za 1.130 bodova, ili 2,5 odsto. Fjučersi Es end Pi 500 (S&P 500) porasli su za 2,3 odsto, a fjučersi Nasdak-100 (Nasdaq-100) dodali su 2,2 odsto. Prije Trampovih komentara, fjučersi su ukazivali na dalje gubitke za tržišta kapitala koja su pod pritiskom zbog naglog rasta cijena nafte i neizvjesnosti oko završetka sukoba s Iranom.

Inače, Tramp je u svojoj objavi na društvenoj mreži Trut soušal (Truth Social) izjavio kako je imao odlične razgovore s Iranom.

иранска револуционарна гарда

Iran odgovorio Trampu: Obaranje cijene i kupovina vremena

„Na osnovu tona i pravca ovih dubokih, detaljnih i konstruktivnih razgovora, koji će se nastaviti tokom sedmice, dao sam instrukcije Ministarstvu rata (Department of War) da odgodi sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na period od pet dana, pod uslovom da tekući sastanci budu uspješni“, rekao je.

Trampova objava uslijedila je u trenutku kada je rat s Iranom ušao u petu sedmicu, a tenzije su eskalirale tokom vikenda. Tramp je prijetio napadom na iranske elektrane ako se Hormuški moreuz – ključna ruta za transport nafte i drugih energetskih proizvoda – ponovo ne otvori. Iran je odgovorio rekavši da će ciljati američku infrastrukturu, uključujući energetska postrojenja i postrojenja za desalinizaciju u Zalivu, ako SAD sprovedu svoju prijetnju, prenosi Kliks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Nafta

Iran

Tramp Iran pregovori

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

12

Na puteve u dijelu BiH stižu nove moćne kamere

16

12

Bolno obraćanje Vedrane Rudan: ''Dvije godine umirem, doktori su mi obećali brzu smrt''

16

05

Rastu plate: Dom naroda podržao izmjene Zakona

16

00

Zadatak izluđuje hiljade ljudi: Netačni odgovori se nižu

16

00

Trudna kćerka popularnog pjevača

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner