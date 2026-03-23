Drastičan pad cijene nafte: Par Trampovih rečenica izazvalo "šok" na berzama

Nedugo nakon što je Donald Tramp najavio obustavu napada na iransku energetsku infrastrukturu, cijene nafte su pale.

Prema zvaničnim berzanskim podacima, cijene nafte su pale preko 13 odsto. Brent sirova nafta (Brent crude oil) pala je za oko 17 dolara, odnosno 15 odsto, na najniži nivo u sedmici od 96 dolara po barelu.

Američka nafta Vest Teksas intermidijet (West Texas Intermediate) pala je za 13 dolara ili oko 13,5 odsto, na najniži nivo u sedmici od 85,28 dolara.

Osim nafte, u padu su i cijene gasa

Takođe, fjučersi na berzi su naglo porasli nakon što je predsjednik Donald Tramp izjavio da su SAD i Iran vodili produktivne razgovore.

Fjučersi Dau Džons industrijal averadža (Dow Jones Industrial Average) skočili su za 1.130 bodova, ili 2,5 odsto. Fjučersi Es end Pi 500 (S&P 500) porasli su za 2,3 odsto, a fjučersi Nasdak-100 (Nasdaq-100) dodali su 2,2 odsto. Prije Trampovih komentara, fjučersi su ukazivali na dalje gubitke za tržišta kapitala koja su pod pritiskom zbog naglog rasta cijena nafte i neizvjesnosti oko završetka sukoba s Iranom.

Inače, Tramp je u svojoj objavi na društvenoj mreži Trut soušal (Truth Social) izjavio kako je imao odlične razgovore s Iranom.

„Na osnovu tona i pravca ovih dubokih, detaljnih i konstruktivnih razgovora, koji će se nastaviti tokom sedmice, dao sam instrukcije Ministarstvu rata (Department of War) da odgodi sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na period od pet dana, pod uslovom da tekući sastanci budu uspješni“, rekao je.

Trampova objava uslijedila je u trenutku kada je rat s Iranom ušao u petu sedmicu, a tenzije su eskalirale tokom vikenda. Tramp je prijetio napadom na iranske elektrane ako se Hormuški moreuz – ključna ruta za transport nafte i drugih energetskih proizvoda – ponovo ne otvori. Iran je odgovorio rekavši da će ciljati američku infrastrukturu, uključujući energetska postrojenja i postrojenja za desalinizaciju u Zalivu, ako SAD sprovedu svoju prijetnju, prenosi Kliks.