Iranski predsjednik otkrio za koga će biti zatvoren Hormuški moreuz

Hormuški moreuz je zatvoren samo za brodove iz zemalja koje narušavaju granice Irana, saopštio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan.

"Iluzija brisanja Irana sa mape pokazuje očaj zemalja koja pišu istoriju. Prijetnje i teror samo jačaju naše jedinstvo. Hormuški moreuz je otvoren za sve osim za one koji narušavaju naše tlo", objavio je Pezeškijan na "Iksu".

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli vojnu intervenciju protiv Irana zbog njegovog nuklearnog programa.

Iran je potom izvršio udare na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne mete na Bliskom istoku.