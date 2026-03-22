Zemljotres jačine 6,1 stepeni registrovan u Tihom okeanu: Žestoko se zatreslo na ovom ostrvu

Zemljotres jačine 6,1 stepen registrovan je kod ostrva Samoa, objavio je Evropsko-mediternaski seizmološki centar.

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 17 kilometara, 222 kilometara od glavnog grada ostrva Apije.

Odmah nakon ovog zemljotresa, registrovan je još jedan jak potres jačine 5,7 stepeni.

Epicentar drugog potresa bio je na dubini 35 kilometara, 114 kilometara od Apije.

Za sada nema opasnosti od cunamija.



