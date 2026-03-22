Pogođen glavni most na jugu Libana

Izrael je pogodio glavni most koji povezuje jug Libana sa ostatkom zemlje nakon što je naredio svojoj vojsci da uništi sve prelaze preko rijeke Litani.

Portparol izraelske vojske prethodno je najavio da će most biti bombardovan.

Izraelske odbrambene snage objavile su da su tokom vazdušnih udara u Teheranu pogodile nekoliko iranskih proizvodnih lokacija za oružje i razne centre režima.

Footage of Israeli aircraft leveling the bridge over the Litani River in Qasmiyeh, Lebanon.

Među metama koje su pogodili izraelski borbeni avioni nalaze se baza za obuku iranske vojske sa skladištem raketa, mjesto za proizvodnju i skladištenje oružja, sjedište iranskog Ministarstva obavještajnih službi i sjedište iranske vojne komande za vanredne situacije.

Borbeni avioni bacili su desetine bombi na te lokacije, navodi vojska, a prenosi portal "Tajms of Izrael".