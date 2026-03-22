Tramp: "Sada, kada je Iran mrtav, oni su najveći američki neprijatelj"

- Sada, sa smrću Irana, najveći neprijatelj Amerike je radikalna ljevica, veoma nesposobna Demokratska stranka! Hvala vam na pažnji povodom ovog pitanja - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

U drugoj objavi, Tramp je naveo da će agenti Uprave za imigraciju i carinu (ICE) u ponedjeljak biti raspoređeni na aerodrome kako bi pomogli radnicima Uprave za bezbjednost transporta (TSA), hvaleći njihovu posvećenost unatoč, kako je rekao, opstrukciji od demokrata.

Raspoređivanje agenata ICE-a

Ova najava dolazi dan nakon što je predsjednik prvi put zaprijetio raspoređivanjem agenata ICE-a na aerodrome ako demokrate ne pristanu okončati djelimično zatvaranje vlade.

- U ponedjeljak će ICE ići na aerodrome kako bi pomogao našim izvanrednim TSA agentima koji su ostali na poslu uprkos činjenici da radikalna ljevica demokrata, koja je fokusirana samo na zaštitu tvrdolinijskih kriminalaca koji su ilegalno ušli u našu zemlju, ugrožava SAD zadržavajući sredstva koja su davno dogovorena potpisanim i pečatiranim ugovorima", napisao je Tramp.

Radnici TSA na aerodromima širom SAD-a rade bez plate otkako je djelimično zatvaranje vlade počelo u februaru, nakon što republikanci i demokrate nisu uspjeli postići sporazum o finansiranju.

Kontroverzne akcije

Nakon mjeseci kontroverznih akcija ICE-a protiv imigranata u brojnim američkim gradovima, koje su dovele do smrtnih slučajeva i izazvale snažnu javnu reakciju, demokrate su odbile dati dodatna sredstva ICE-u dok se ne sprovedu ozbiljne reforme.

Tokom zatvaranja, radnici TSA morali su nastaviti s radom na aerodromima bez plate, jer su njihova radna mjesta klasifikovana kao ključna.

Dok zatvaranje traje, demokrati senatori su pokušali usvojiti niz manjih zakona za finansiranje agencija Ministarstva za unutrašnju bezbjednost koje nisu ICE, uključujući TSA i Federalnu agenciju za upravljanje u vanrednim situacijama (FEMA), ali su republikanci u Senatu odbili ove prijedloge.