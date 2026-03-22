Eksplozija u Rimu: Zgrada se srušila, u toku akcija spasavanja

Najmanje dvije osobe su teško povrijeđene u eksploziji boce sa gasom u kojoj se jedna manja zgrada srušila, dok su dvije oštećene.

Kako navodi Mesađero, najmanje 70 osoba je evakuisano.

Na licu mjesta su brojne vatrogasne ekipe, policija i hitne službe. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine kako bi se uvjerile da li ima zatrpanih.

Esplosione a #Roma, crollano palazzine a Piana del Sole (quadrante sud di Roma a ridosso della Roma-Fiumicino e di Parco Leonardo) a causa di una bombola gpl: feriti e decine di evacuati

Tre palazzine sono crollate in seguito a una violenza esplosione. Feriti tra le macerie. pic.twitter.com/TmyMtY5lc6 — I fatti nostri (@Infofatti) March 22, 2026

Najvjerovatniji uzrok eksplozije je neispravna boca sa gasom, ali istraga će utvrditi sve okolnosti nesreće.

Očevici su ispričali da je snažna eksplozija potresla čitavu četvrt Piana del Sole. Od siline eksplozije na još dve zgrade su popucali prozori, prenosi Roma tudej.

Esplode una bombola di gpl, crolla una palazzina a Roma: due feriti gravi. Settanta sfollati, danni alle macchine in sosta https://t.co/K3PbJNGpZD @leggoit — Mummy (@mummy53690440) March 22, 2026

Među prvima koji su objavili snimke tragedije bio je Marko Palma, odbornik stranke Braća Italije u 11. okrugu, koji je takođe snimio video sa svedočenjima ljudi koji su prisustvovali eksploziji i urušavanju.

Krhotine su odletjele i do 200 metara daleko, što pokazuje silinu eksplozije: "Prozori na mojoj kući su popucali", rekao je jedan stanovnik koji živi u jednoj od ulica pored mjesta gdje se eksplozija dogodila.

"Bili smo kod kuće i u jednom trenutku smo čuli snažan prasak, a komad drveta je uletio u našu kuhinju", kaže Kristijan, stanovnik ulice Via Demonte, udaljene oko 50 metara od mjesta eksplozije, prenosi Tanjug.