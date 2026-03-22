Zbog ptičijeg gripa prijeti nestašica jaja

Prema podacima Njemačkog udruženja proizvođača jaja, domaći proizvođači nisu u mogućnosti da zadovolje potražnju njemačkog tržišta pred Uskrs, a širom zemlje u prodavnicama na svakih 10 pakovanja jaja nedostaje jedno. Predsjednik Njemačkog udruženja proizvođača jaja Hans Peter Goldnik je kao uzroke za nestašicu jaja naveo ptičji grip, pad uvoza i sve veću popularnost jaja, prenosi portal Mdr.

Prema podacima Federalnog informacionog centra za poljoprivredu, potražnja za jajima je posljednjih godina u Njemačkoj stalno rasla, i prošle godine je iznosila 252 jaja po glavi stanovnika, u poređenju sa 234 prije četiri godine.

Od ukupne potražnje, 70 odsto jaja se proizvodi u Njemačkoj, a zbog ptičjeg gripa je prošle jeseni i zime u toj zemlji ubijeno više miliona živine, prenio je Tanjug.

Prema indeksu potrošačkih cijena, cijena jaja u Njemačkoj je porasla za 17 procenata u posljednje dvije godine, a najniža cijena iznosi 2,49 evra za pakovanje od deset jaja.