Peskov: Evropa u teškoj situaciji, ali odbija dijalog sa Rusijom

22.03.2026

13:22

портпарол Кремља Дмитриј Песков
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da se Evropa suočava sa teškom situacijom, ali odbija dijalog sa Rusijom i radije produžava sukob u Ukrajini bez sredstava za njegovo finansiranje.

"Evropa je rastrgnuta kontradikcijama. Ona je u teškoj situaciji, a i dalje ne želi da razgovara sa nama. Evropa i dalje želi nastavak rata u Ukrajini, a ne zna kako da ga plati", rekao je Peskov.

On dodao da Rusija ne govori o evropskim zemljama nepristojnim jezikom i podsjetio na opasku bivšeg britanskog premijera Vinstona Čerčila da je diplomatija "sposobnost da se nekome kaže da ide dođavola na takav način da se obraduje putovanju".

Dmitrij Peskov

Pročitajte više

Ера Ојданић у вези са 43 године млађом

Scena

Era Ojdanić u vezi sa 43 godine mlađom

1 h

0
Швајцарска уводи нови намет: Пролазак више није бесплатан

Svijet

Švajcarska uvodi novi namet: Prolazak više nije besplatan

1 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Iran zaprijetio totalnim uništenjem Bliskog istoka

1 h

1
"Ње више нема, ходам ужасно сам" Чеда Јовановић се сјетио бивше супруге Јелене

Scena

"Nje više nema, hodam užasno sam" Čeda Jovanović se sjetio bivše supruge Jelene

2 h

0

Više iz rubrike

Швајцарска уводи нови намет: Пролазак више није бесплатан

Svijet

Švajcarska uvodi novi namet: Prolazak više nije besplatan

1 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Iran zaprijetio totalnim uništenjem Bliskog istoka

1 h

1
Интернет у Ирану блокиран више од 500 сати

Svijet

Internet u Iranu blokiran više od 500 sati

2 h

0
Хаос у Истанбулу: Срушиле се двије зграде, у току велика акција спашавања

Svijet

Haos u Istanbulu: Srušile se dvije zgrade, u toku velika akcija spašavanja

2 h

0
  • Najnovije

  • Najčitanije

14

40

Zbog ptičijeg gripa prijeti nestašica jaja

14

38

Na ivici terena: Kenan Kamenjaš

14

13

Devet osoba izvučeno iz ruševina dvije zgrade

13

47

Izrael eliminisao komandanta Hezbolahovih elitnih snaga

13

41

Unija poslodavaca Srpske: Blokade na granicama moraju odmah biti zaustavljene

Stanje na graničnim prelazima

