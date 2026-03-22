Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da se Evropa suočava sa teškom situacijom, ali odbija dijalog sa Rusijom i radije produžava sukob u Ukrajini bez sredstava za njegovo finansiranje.

"Evropa je rastrgnuta kontradikcijama. Ona je u teškoj situaciji, a i dalje ne želi da razgovara sa nama. Evropa i dalje želi nastavak rata u Ukrajini, a ne zna kako da ga plati", rekao je Peskov.

On dodao da Rusija ne govori o evropskim zemljama nepristojnim jezikom i podsjetio na opasku bivšeg britanskog premijera Vinstona Čerčila da je diplomatija "sposobnost da se nekome kaže da ide dođavola na takav način da se obraduje putovanju".