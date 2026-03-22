Iran zaprijetio totalnim uništenjem Bliskog istoka

Iran je saopštio da će napasti američku infrastrukturu na Bliskom istoku ukoliko njegova energetska postrojenja budu pogođena, nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zapretio da će „napasti i uništiti“ objekte te zemlje ukoliko ne ponovo otvori Ormuzski moreuz.

Teheran je upozorio da bi globalne cijene nafte mogle ostati povišene tokom dužeg perioda ukoliko dođe do napada na ključna energetska postrojenja.

Iran je, kako prenosi Skaj njuz, zapretio da će „odmah“ uništiti energetske i naftne objekte širom Bliskog istoka u slučaju napada na njegovu infrastrukturu.

Predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf objavio je na društvenim mrežama:

„Odmah nakon što budu pogođene naše elektrane i infrastruktura, kritična infrastruktura, energetska infrastruktura i naftni objekti širom regiona biće smatrani legitimnim ciljevima i biće uništeni na nepopravljiv način, a cijena nafte će dugo ostati visoka.“

Ovo saopštenje uslijedilo je nakon što je Donald Tramp sinoć iznio ultimatum da će, ukoliko Iran ne „u potpunosti otvori“ Ormuzski moreuz u roku od 48 sati, SAD „napasti i uništiti njihove elektrane“.

Globalne cijene nafte već su naglo porasle nakon što je Iran praktično obustavio pomorski saobraćaj kroz Ormuzski moreuz.

