Logo
Large banner

Internet u Iranu blokiran više od 500 sati

22.03.2026

12:26

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Internet u Iranu blokiran je više od 500 sati, saopštila je nadzorna organizacija za sajber bezbjednost "NetBlocks".

Iran je u potpunosti bez međunarodne internet veze već više od 528 sati i ulazi u 23. dan u kojem su građani ove zemlje izolovani od ostalog svijeta, navodi se internet stranici "NetBlocks".

"Ova mjera dodatno pogoršava ratne patnje miliona civila kojima nedostaju nezavisni izvori informacija i upozorenja", upozorava "NetBlock".

Sjedinjene Američke Države i Izrael počeli su vazdušne napade na Iran 28. februara, nakon što pregovori o iranskom nuklearnom programu nisu doveli do sporazuma, nakon čega je Iran uzvratio napadima na Izrael i okolne zemlje, navodeći da to čini zbog američkog prisustva, a iranskim napadima priključile su se i proiranske militantne grupe u regionu.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

internet

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner