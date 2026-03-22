Internet u Iranu blokiran više od 500 sati

22.03.2026
12:26
Komentari:0
Internet u Iranu blokiran je više od 500 sati, saopštila je nadzorna organizacija za sajber bezbjednost "NetBlocks".
Iran je u potpunosti bez međunarodne internet veze već više od 528 sati i ulazi u 23. dan u kojem su građani ove zemlje izolovani od ostalog svijeta, navodi se internet stranici "NetBlocks".
"Ova mjera dodatno pogoršava ratne patnje miliona civila kojima nedostaju nezavisni izvori informacija i upozorenja", upozorava "NetBlock".
Sjedinjene Američke Države i Izrael počeli su vazdušne napade na Iran 28. februara, nakon što pregovori o iranskom nuklearnom programu nisu doveli do sporazuma, nakon čega je Iran uzvratio napadima na Izrael i okolne zemlje, navodeći da to čini zbog američkog prisustva, a iranskim napadima priključile su se i proiranske militantne grupe u regionu.
